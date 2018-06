Com 52 pontos de DeRozan, Raptors vence Bucks na prorrogação

Em uma noite histórica para DeMar DeRozan, que bateu um recorde da franquia ao anotar 52 pontos, o Toronto Raptors derrotou o Milwaukee Bucks por 131 a 127, na noite de segunda-feira, em duelo definido apenas na prorrogação, e igualou a melhor marca da equipe ao assegurar a 12ª vitória consecutiva em casa.

+ Rockets supera Lakers na segunda prorrogação e encerra jejum na NBA

+ Após 11 jogos fora, Curry volta com dez cestas de 3 pontos em triunfo do Warriors

DeRozan, assim, se converteu no terceiro jogador na história do Raptors a anotar 50 ou mais pontos em um jogo. Os outros foram Vince Carter e Terrence Ross, ambos com 51. Para isso, DeRozan anotou os primeiros nove pontos do encontro e fechou o quarto inicial com 21, a maior quantidade de um jogador do time canadense em um período nesta temporada.

Além disso, DeRozan acertou 17 de 29 arremessos de quadra, converteu os seus 13 tiros livres e deu oito assistências. As cinco cestas de três pontos anotadas representaram uma a menos do que o máximo da sua carreira.

Kyle Lowry somou 26 pontos e Serge Ibaka contribuiu com 11 pontos e oito rebotes pelo Raptors, que igualou a série de 12 triunfos alcançada no Air Canada Centre entre 18 de janeiro e 6 de março de 2016. O time de Toronto é o melhor mandante da NBA com 14 triunfos em 15 jogos e ocupa a segunda posição na Conferência Leste.

Eric Bledsoe anotou 29 pontos e Giannis Antetokounmpo fez 26 e obteve nove rebotes pelo Bucks, que tinham vencido os dois jogos anteriores e está em nono lugar no Leste. O emocionante duelo foi a reedição do confronto pela primeira rodada dos playoffs na temporada passada, vencido pelo Raptors em seis jogos. E agora o time canadense voltou a se dar melhor.

A rodada de segunda-feira da NBA teve outros três jogos. Com 25 dos 32 pontos de CJ McCollum após o intervalo, o Portland Trail Blazers superou o Chicago Bulls por 124 a 120. Com o 30º "double-double" - 16 pontos e 13 rebotes - de Karl-Anthony Towns na temporada, o Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 114 a 96. Já o Brooklyn Nets bateu o Orlando Magic por 98 a 95.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

New York Knicks x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies