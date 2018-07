Com 57 pontos de Irving, Cavaliers supera Spurs na prorrogação

O Cleveland Cavaliers contou com uma atuação espetacular de Kyrie Irving para superar os atuais campeões da NBA na rodada de quinta-feira. Fora de casa, a equipe de Ohio derrotou o San Antonio Spurs por 128 a 125, em duelo definido apenas na prorrogação, e que teve Irving como cestinha com 57 pontos.

A marca é um recorde pessoal do próprio armador, superando os 55 pontos que ele havia anotado em 28 de janeiro diante do Portland Trai Blazers. E Irving brilhou nos momentos de definição da partida, tanto que anotou nove pontos no último minuto do quarto período para forçar a realização da prorrogação.

Além disso, ele acertou os sete arremessos de três pontos que tentou, 20 de 32 arremessos de quadra e todos os seus dez tiros livres. O armador do Cavaliers também contou o auxílio de luxo de LeBron James no triunfo. Na primeira partida do astro no AT&T Center desde que o Spurs superou o Miami Heat na decisão da NBA na temporada passada, ele se saiu bem e anotou 31 pontos.

A marca foi a mesma de Tony Parker pelo Spurs. Enquanto isso, Kawhi Leonard e Daniel Green fizeram 24 pontos cada, Tim Duncan somou 18 pontos e 11 rebotes e o brasileiro Tiago Splitter, que atuou por 22 minutos, terminou o duelo com nove pontos, um rebote e uma assistência.

Agora com 42 vitórias e 25 derrotas, o Cavaliers ocupa a vice-liderança da Conferência Leste. Já o Spurs acumula 40 triunfos em 64 partidas e está na sexta colocação no Oeste.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Washington Wizards se aproveitou dos vários desfalques do Memphis Grizzlies para derrotá-lo por 107 a 87, em casa. Os vice-líderes do Oeste, com 45 vitórias em 65 jogos, não contaram com Mike Conley, Marc Gasol e Zach Randolph e Tony Allen. Já o time de Washington triunfou sem o brasileiro Nenê Hilário, que não atuou por "questões pessoais".

Marcin Gortat foi o cestinha da partida com 22 pontos, um a mais do que John Wall para o time de Washington, o quinto colocado do Leste com 37 triunfos e 28 derrotas.

Embalado, o Indiana Pacers conquistou a sétima vitória consecutiva ao derrotar o Milwaukee Bucks por 109 a 103, em duelo definido apenas na prorrogação, em casa. Rodney Stuckey anotou 25 pontos e Luis Scola conseguiu um "double-double", com 17 pontos e 15 rebotes pelo time de Indianápolis, o sétimo colocado do Leste com 30 triunfos em 64 partidas.

Michael Carter-Williams foi o cestinha da partida com 28 pontos pelo Bucks, que está logo à frente do Pacers na classificação, mas com uma boa vantagem, pois venceu 34 de 65 jogos.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers 109 x 103 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 107 x 87 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 109 x 91 Houston Rockets

San Antonio Spurs 125 x 128 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 94 x 101 New York Knicks

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Boston Celtics x Orlando Magic

Toronto Raptors x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons