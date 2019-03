Com 62 pontos combinados de Durant e Curry, Warriors vencem na Filadélfia

O Golden State Warriors contou com grandes atuações dos seus dois principais astros para triunfar na rodada de sábado da NBA. Fora de casa, a equipe de Oakland derrotou o Philadelphia 76ers por 120 a 117, com 34 pontos de Kevin Durant e 28 de Stephen Curry.

DeMarcus Cousins também se destacou ao anotar 25 pontos pelos Warriors, que não contaram com Klay Thompson por causa de dores no joelho direito e chegaram ao 44º triunfos em 63 partidas na temporada 2018/2019, ocupando a liderança da Conferência Oeste.

Os 76ers não tiveram Joel Embiid pelo quinto duelo seguido em função de incômodo no joelho esquerdo. Mike Scott marcou 22 pontos e Ben Simmons registrou o segundo "triple-double" seguido e o 22º da sua carreira ao terminar a noite com 25 pontos, 15 rebotes e 11 assistências para o quarto melhor time do Leste.

Para melhorar a situação dos Warriors, o Denver Nuggets, segundo colocado do Oeste, perdeu, em casa, para o New Orleans Pelicans por 120 a 112. Jrue Holiday marcou 29 pontos e Julius Randle fez 28 para os Pelicans, que chegaram a estar perdendo por 19 pontos de diferença no primeiro tempo. Frank Jackson acrescentou 16 pontos para o 12º colocado do Oeste, que não contou com Anthony Davis (poupado) e E'Twaun Moore (coxa).

Nikola Jokic e Jamal Murray fizeram 20 pontos cada para o Denver, que não perdia dois jogos seguidos em casa desde o início de novembro. O time agora acumula 42 triunfos em 62 duelos.

Cada vez mais em situação complicada na briga por uma vaga nos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers perdeu para o Phoenix Suns por 118 a 109, fora de casa, na noite de sábado. LeBron James se destacou com 27 pontos, 16 assistências e nove rebotes, enquanto Brandon Ingram marcou 25.

Ainda assim, os Lakers sofreram a 33ª derrota em 63 jogos, o que os deixam em décimo lugar no Oeste - o Los Angeles Clippers, que está ficando com a última vaga do Oeste nos playoffs, acumula 35 vitórias em 64 partidas. O time havia ganhado os três duelos anteriores com o Suns por ao menos dez pontos de diferença. Dessa vez, Deandre Ayton fez 26 pontos e Devin Booker acrescentou 25 para o time do Arizona, o pior do Oeste.

Melhor time da Conferência Leste e da NBA, o Milwaukee Bucks sofreu na noite de sábado com a grande atuação de Donovan Mitchell, que marcou 46 pontos e conduziu o Utah Jazz ao triunfo por 115 a 111, em Salt Lake City. Para isso, o time reverteu uma desvantagem de 17 pontos no quarto final. Derrick Favors somou 23 pontos e 18 rebotes pelos Jazz, que conquistaram a quarta vitória consecutiva e ocupam a sexta posição no Oeste.

Giannis Antetokounmpo terminou com 43 pontos e 14 rebotes, mas errou três lances livres nos últimos dez segundos. Khris Middleton marcou 29 pontos e Brook Lopez somou 16 pontos, oito rebotes e sete tocos pelos Bucks, que vinham embalados por sete triunfos seguidos.

Fora de casa, o Memphis Grizzlies superou o Dallas Mavericks por 111 a 81 com boa atuação do brasileiro Bruno Caboclo, que foi titular, permaneceu em quadra por 34 minutos e acumulou 11 rebotes, nove pontos e seis assistências. Jonas Valanciunas foi o cestinha da partida com 20 pontos e ainda pegou dez rebotes pelo time de Memphis. Luka Doncic liderou os Mavericks com 22 pontos.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Miami Heat superou o Brooklyn Nets por 117 a 88, em casa, com 25 pontos e seis rebotes de Kelly Olynyk. O Orlando Magic derrotou o Indiana Pacers por 117 a 112, fora de casa, com 21 pontos de Terrence Ross no segundo tempo - ele marcou 23 em todo o duelo.

Mesmo como visitante, o Detroit Pistons massacrou o Cleveland Cavaliers por 129 a 93 com 26 pontos de Luke Kennard. E o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 116 a 102 com 27 pontos e dez rebotes de LaMarcus Aldridge.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Houston Rockets

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies