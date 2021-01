Com 62 pontos, Curry lidera vitória dos Warriors na NBA; Lakers vencem 3ª seguida

Nova York - De fora de praticamente toda a temporada passada por conta de uma lesão, Stephen Curry está retomando sua rotina de grandes apresentações em quadra pelo Golden State Warriors. Na rodada de domingo da NBA, o armador deu um show ao marcar 62 pontos e comandar a vitória de seu time contra o Portland Trail Blazers por 137 a 122, em San Francisco. Esse é agora o seu recorde de pontuação na carreira.

Na história dos Warriors, Curry ultrapassou o seu companheiro de equipe Klay Thompson, que chegou a 60, e igualou feito obtido por Rick Barry em 1974. Além de anotar quase metade da pontuação de sua equipe, o astro ainda conseguiu quatro assistências e apanhou cinco rebotes. Andrew Wiggins marcou 21 pontos e pegou sete rebotes para ajudar o time na terceira vitória em seis jogos na temporada.

Leia Também John Wall brilha e Rockets batem Kings; 76ers vencem 3ª seguida e lideram a NBA

Nem mesmo os 60 pontos combinados por Damian Lillard (32) e CJ McCollum (28) foram capazes de superar Curry. Quem também mostrou serviço pela equipe do Oregon, que está com a mesma campanha dos Warriors na Conferência Oeste, e cravou seu "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) foi Enes Kanter, com 24 pontos e 12 rebotes.

Outro atleta que teve grande atuação na rodada de domingo foi LeBron James. O astro da NBA comandou a vitória do Los Angeles Lakers contra o Memphis Grizzlies por 108 a 94, fora de casa, flertando com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 22 pontos, 13 rebotes e oito assistências. Anthony Davis também se destacou ao marcar 17 pontos e pegar nove rebotes na partida.

O triunfo foi o terceiro seguido dos Lakers, que seguem na cola de Los Angeles Clippers e Phoenix Suns na luta pela liderança da Conferência Oeste. O time da Califórnia tem agora cinco vitórias em sete jogos disputados neste início de temporada regular.

Sem os destaques da equipe Ja Morant e Jaren Jackson Jr., os Grizzlies até conseguiram sobreviver na partida devido à boa atuação do trio Kyle Anderson, Tyus Jones e Jonas Valanciunas. O primeiro foi responsável por 18 pontos e o segundo por mais 14. Já Valanciunas anotou um "double-double" com 14 pontos e 10 rebotes.

Em Nova York, o Washington Wizards surpreendeu o Brooklyn Nets ao vencer por 123 a 122. Foi a segunda vitória da equipe da capital dos Estados Unidos, que deixou a lanterna da Conferência Leste para o Detroit Pistons.

Bradley Beal liderou os Wizards com 27 pontos e 10 rebotes, seguido por Russell Westbrook, com 24 pontos e 10 assistências, em sua primeira partida sem anotar um "triple-double" na temporada. O brasileiro Raulzinho contribuiu com cinco pontos em pouco mais de 14 minutos em quadra, incluindo uma cesta de três no último quarto.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA

Detroit Pistons 120 x 122 Boston Celtics

Brooklyn Nets 122 x 123 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 94 x 108 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 109 x 124 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 109 x 130 Utah Jazz

Chicago Bulls 118 x 108 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 107 x 112 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 137 x 122 Portland Trail Blazers

Confira os duelos da rodada de segunda-feira da NBA

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x New York Knicks

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Boston Celtics

Houston Rockets x Dallas Mevericks

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Sacramento Kings