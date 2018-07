Com astros, Miami perde para Boston na estreia na NBA

O Miami Heat foi derrotado na esperada estreia do seu trio de astros na temporada 2010/2011 da NBA. Na noite de terça-feira, a equipe de Dwyane Wade, LeBron James e Chris Bosh perdeu, fora de casa, por 88 a 80 para o Boston Celtics, atual vice-campeão e que conta com uma das equipes mais consistentes da liga norte-americana de basquete.

Apesar da boa atuação de LeBron James, que anotou 31 pontos, o Heat não resistiu ao trio formado por Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, que lideram o Celtics. O Boston foi ao intervalo com uma vantagem de 15 pontos (45 a 30), mas viu o Miami reagir no terceiro período, que terminou em 63 a 57 para o Celtics, apoiado pelos 15 pontos anotados por LeBron James nesse quarto.

Quando faltava 1min10s para o final da partida, o astro diminuiu a vantagem para três pontos (83 a 80). Mas o Celtics anotou os cinco últimos pontos do jogo, com uma cesta de três de Ray Allen e dois tiros livres de Paul Pierce, para vencer por 88 a 80. Os dois outros membros do trio de astros do Heat tiveram atuação discreta. Dwyane Wade anotou 13 pontos e Chris Bosh fez oito pontos e pegou oito rebotes.

As estrelas do Heat, porém, cometeram muitos erros, com 15 das 17 bolas perdidas pela equipe, sendo oito de James, seis de Wade e uma de Bosh. Ray Allen liderou o Celtics, com 20 pontos, Paul Pierce anotou 19 e Kevin Garnett anotou dez pontos e conseguiu dez rebotes.

Em Los Angeles, os jogadores do Lakers receberam os anéis pelo título da temporada 2009/2010 da NBA e sofreram para triunfar na estreia. Os atuais campeões derrotaram o Houston Rockets por 112 a 110. Kobe Bryant anotou 27 pontos e Steve Blake foi decisivo para a vitória ao fazer uma cesta de 3 pontos quando faltavam 18,8 segundos para o final, que colocou o Lakers em vantagem.

O espanhol Pau Gasol também teve boa atuação, com 29 pontos e 11 rebotes para o Lakers, que chegou a estar 15 pontos atrás no placar. A equipe, porém, reagiu no quarto final, com Shannon Brown fazendo 14 dos seus 16 pontos no jogo em um período de 6 minutos e meio.

A partida só foi decidida nos instantes finais, com o argentino Luis Scola errando um arremesso de três pontos para o Rockets quando faltavam 3 segundos. Depois, com apenas 2,4 segundos por jogar, Lamar Odom impediu uma bandeja de Aaron Brooks. Kevin Martin foi o principal jogador do Rockets, com 26 pontos.

Em casa, o Portland Trail Blazers derrotou o Phoenix Suns por 106 a 92, com atuação decisiva de Nicolas Batum, com 19 pontos e 11 rebotes, e de Brandon Roy, com 24 pontos. Steve Nash anotou 26 pontos para o Suns. O jogo marcou o reencontro das duas equipes, que se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs da temporada passada, com vitória do Phoenix.

Resultados de 26 de outubro:

Boston Celtics 88 x 80 Miami Heat

Portland Trail Blazers 106 x 92 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 112 x 110 Houston Rockets

Jogos de 27 de outubro:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

New Jersey Nets x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Toronto Raptors x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

New Orleans Hornets x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Utah Jazz

Golden State Warriors x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers