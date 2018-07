Com atuação discreta de brasileiros, Raptors vencem San Lorenzo em pré-temporada

No primeiro jogo da história entre um time argentino e uma equipe da NBA, o San Lorenzo ofereceu resistência e até sonhou com a vitória na noite desta sexta-feira. Mas acabou derrotado pelo Toronto Raptors, por 122 a 105, em jogo da pré-temporada da liga norte-americana. Jogando em casa, o time canadense contou com atuação discreta dos jogadores brasileiros.

Bruno Caboclo começou a partida no banco de reservas e anotou seis pontos quando teve chance na quadra. Já Lucas "Bebê" Nogueira foi titular e contribuiu com cinco pontos e quatro rebotes. A dupla tenta mostrar serviço na equipe às vésperas de uma temporada que será crucial para a continuidade da carreira deles na NBA.

Na quinta, a dupla brasileira havia registrado desempenho melhor na vitória sobre o Cleveland Cavaliers, na casa do rival. Os atuais campeões da NBA não contaram com LeBron James em quadra. Na quinta, Kyle Lowry fora o destaque do Raptors. Nesta sexta, foi a vez de Fred VanVleet brilhar, com seus 31 pontos. Drew Crawford e Norman Powell anotaram 17 pontos cada.

Pelo San Lorenzo, Jerome Meyinsse foi o cestinha, com 22 pontos. Mas teve fraco início da partida. Quando "acordou", o jogador com passagem pelo Flamengo liderou a equipe, que esteve à frente do placar até que o Raptors iniciasse sua reação no terceiro quarto.

Em outro duelo da pré-temporada da NBA, na noite desta sexta, o Golden State Warriors bateu o Denver Nuggets na prorrogação, por 129 a 128, após empate de 112 no tempo normal. A partida disputada em Denver contou com muitos testes de ambas as equipes. Mas Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson ganharam minutos em quadra pelo Warriors. Com 22 pontos, Curry foi o cestinha da partida.

Ainda nesta sexta, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Chicago Bulls por 118 a 108, fora de casa, enquanto o Orlando Magic derrotou o Indiana Pacers por 114 a 106. O Miami Heat bateu o San Antonio Spurs por 108 a 100 e o Dallas Mavericks foi batido pelo Phoenix Suns pelo placar de 112 a 107.