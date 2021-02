Com autoridade, Jazz derrota os Lakers e seguem com folga na liderança da NBA

O Utah Jazz mostrou na rodada de quarta-feira que é um sério candidato ao título da temporada 2020/2021 da NBA. Em casa, o time de Salt Lake City não deu a menor chance ao Los Angeles Lakers, atual campeão, e venceu com autoridade por 114 a 89, se consolidando ainda mais com a melhor campanha na Conferência Oeste e em toda a liga.

Agora com 26 vitórias e apenas seis derrotas - aproveitamento superior a 80% -, o Jazz tem larga vantagem para o Los Angeles Clippers, segundo colocado com 23 triunfos em 33 jogos. Os Lakers, que sofreram a quarta derrota consecutiva - todas sem a presença do ala Anthony Davis, que está lesionado -, estão em terceiro lugar com 22 vitórias em 33 jogos.

Mesmo um tanto econômico na pontuação (13 pontos), Donovan Mitchell apareceu bem no coletivo, registrando 10 rebotes e oito assistências, ficando muito perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Rudy Gobert (18 pontos e nove rebotes), Jordan Clarkson (18 pontos e quatro rebotes) e Mike Conley (14 pontos, oito rebotes e oito assistências) foram outros destaques da equipe de Utah.

Sem Anthony Davis, os Lakers mostraram mais uma vez toda a sua dependência de LeBron James. Com 19 pontos, o astro terminou novamente como o cestinha do time, seguido pelo suplente Montrezl Harrell com 16 (e ainda seis rebotes).

Em Indianápolis, o Golden State Warriors visitou e bateu o Indiana Pacers pelo placar de 111 a 107. Os cestinhas da partida foram Stephen Curry e Malcolm Brogdon, com 24 pontos cada. Além deles, Domantas Sabonis passou da marca dos 20 pontos, anotando 22, e conseguindo 16 rebotes para fechar um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) pelo time da casa.

Do lado de Golden State também teve "double-double" com os 12 pontos e 11 assistências de Draymond Green, que ficou perto de um "triple-double" com nove rebotes. Kelly Oubre Jr. também teve uma atuação sólida com 17 pontos marcados e cinco rebotes.

Atual vice-campeão da NBA, o Miami Heat recebeu o Toronto Raptors na AmericanAirlines Arena, em Miami, e venceu o confronto por 116 a 108. Esta foi a quarta vitória seguida da franquia da Flórida, enquanto que a do Canadá perdeu a segunda consecutiva.

Pelo Heat, dois jogadores conseguiram bons números: Jimmy Butler e Bam Adebayo. O primeiro obteve 27 pontos e 10 assistências, além de oito rebotes e três roubos de bola, enquanto que o segundo foi responsável por 19 pontos e 12 rebotes.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA

Indiana Pacers 107 x 111 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 127 x 112 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 112 x 96 Houston Rockets

Miami Heat 116 x 108 Toronto Raptors

Chicago Bulls 133 x 126 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 128 x 118 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 102 x 99 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 121 x 124 Charlotte Hornets

Utah Jazz 114 x 89 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Orlando Magic

New York Knicks x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans