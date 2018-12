Com boa atuação de Antetokounmpo, Bucks bate o líder Raptors pela 2ª vez na NBA

Time de melhor campanha na temporada 2018/2019 da NBA, o Toronto Raptors perdeu pela sétima vez em 28 jogos ao ser derrotado, domingo, pelo Milwaukee Bucks por 104 a 99, em casa. O destaque do jogo foi o grego Giannis Antetokounmpo, autor de 19 pontos e que também capturou 19 rebotes.

Serge Ibaka marcou 22 pontos e Kawhi Leonard fez 20 para o Raptors, que foi batido pela segunda vez para o Bucks nesta temporada. Foi o segundo revés consecutivo, pois o time perdera na sexta-feira para o Brooklyn Nets. O Toronto continua em primeiro lugar na Conferência Leste, seguido pelo próprio Bucks, que soma 17 vitórias e oito derrotas.

Fora de casa, o New Orleans Pelicans contou com 37 pontos de Jrue Holiday e 28 de Julius Randle para derrotar o Detroit Pistons por 116 a 108. Anthony Davis, a estrela do Pelicans, deixou a quadra com uma lesão no quadril, após uma colisão com Blake Griffin no primeiro quarto. Voltou no terceiro e terminou com apenas seis pontos - três antes da lesão. Ele também teve cinco tocos e nove rebotes.

Griffin marcou 35 pontos para o Pistons, enquanto Andre Drummond fez 23 e ainda agarrou 19 rebotes. Langston Galloway saiu do banco e contribuiu com 24 pontos. O Pelicans passou a somar 14 vitórias e 14 derrotas, em 11º na Conferência Oeste, enquanto o Detroit, na Conferência Leste, é o sexto, com 13 triunfos em 24 jogos.

O San Antonio Spurs obteve a segunda vitória seguida, ao superar o Utah Jazz, por 110 a 97, na noite de domingo graças a 26 pontos e oito rebotes de DeMar DeRozan, além de 23 pontos e 15 rebotes de Rudy Gay. Do lado do Jazz, Donovan Mitchell marcou 27 pontos, todos no segundo tempo, e Ricky Rubio adicionou 26 para o time de Salt Lake City, que também contou com quatro pontos e uma assistência de Raulzinho nos 5min38 em que o brasileiro ficou em quadra. O Spurs somou a 13ª vitória, com 14 derrotas, e é o 12º colocado na Conferência Oeste. Campanha idêntica tem o Jazz, em 13º pelos critérios de desempate.

No Madison Square Garden, Kemba Walker, com 25 pontos, liderou o Charlotte Hornets na vitória sobre o New York Knicks por 119 a 107. Jeremy Lamb acrescentou 19 pontos para o time vencedor. Pelo lado do Knicks, Kevin Knox igualou sua melhor marca com 26 pontos e ainda pegou 15 rebotes, enquanto Tim Hardaway Jr. somou mais 21 pontos.

Em 12º lugar na Conferência Leste, com oito vitórias e 20 derrotas, o Knicks mantém seu desempenho melancólico na temporada. O Hornets é o sétimo, com 13 vitórias, em 26 jogos.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Minnesota Vikings

Los Angeles Lakers x Miami Heat