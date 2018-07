Com boa atuação de Nenê, Wizards vence na estreia dos playoffs

Os playoffs da NBA começaram neste sábado com duas partidas. O Washington Wizards venceu o Toronto Raptors por 93 a 86, fora de casa, na prorrogação. O brasileiro Nenê teve boa atuação e terminou o jogo com um "double-double" ao marcar 12 pontos e apanhar 13 rebotes.

O cestinha da partida foi Paul Pierce, com 20 pontos para o time visitante. O Washington abriu 1 a 0 na série e tirou a vantagem do mando de quadra do adversário. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, às 21 horas.

Pelo lado do Toronto, Kyle Lowry fez uma partida ruim, marcou apenas sete pontos e foi eliminado no último quarto após cometer a sexta falta. O destaque do Raptors ficou por conta do reserva Amir Johnson, com 18 pontos.

No outro jogo já encerrado neste sábado pelos playoffs da NBA, o Golden State Warriors, que fez a melhor campanha da primeira fase, venceu o New Orleans Pelicans, em casa, por 106 a 99. Os anfitriões ficaram à frente durante toda a partida, chegaram a abrir 25 pontos de vantagem, mas relaxaram no quarto final.

O destaque da partida foi Stephen Curry, com 34 pontos, cinco assistências, quatro rebotes e três roubadas de bolas. O cestinha, no entanto, foi Anthony Davis, que marcou com 35 pontos e pegou sete rebotes pelo Pelicans. O brasileiro Leandrinho, do Golden State, começou na reserva e esteve em quadra por 11 minutos. Não chegou a pontuar, mas pegou quatro rebotes. Os dois times voltam a se enfrentar na segunda-feira, às 23h30.