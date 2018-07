Com boa atuação de Wade, Bulls estreiam com vitória sobre os Celtics na NBA

Dwyane Wade começou bem a sua passagem pelo Chicago Bulls. Na noite de quinta-feira, o astro disputou a sua primeira partida pela nova equipe e marcou 22 pontos, sendo decisivo para o triunfo sobre o Boston Celtics por 105 a 99, em casa. Jimmy Butler também se destacou ao anotar 24 pontos.

Faltando 26 segundos para o fim do duelo, Wade acertou um arremesso de três, colocando o time de Chicago em vantagem de 104 a 99. Taj Gibson adicionou 18 pontos e dez rebotes para o "novo" Bulls começaram o campeonato com vitória, depois de ficar fora dos playoffs na última temporada, pela primeira vez desde 2008.

Isaiah Thomas liderou os Celtics com 25 pontos. Avery Bradley fez 16 e Jae Crowder anotou 14 pontos, mas a equipe de Boston acabou sendo derrotada após abrir a temporada com vitória sobre o Brooklyn Nets.

Os Bulls reformularam o seu elenco após o último campeonato, tendo perdido Derrick Rose para o New York Knicks e se reforçado com Wade com um contrato de dois anos. O astro passou as últimas 13 temporadas no Miami Heat. Na noite de quinta, mostrou boa pontaria nos arremessos de três, tendo acertado quatro de seis.

Também na noite de quinta, o Atlanta Hawks superou o Washington Wizards por 114 a 99, em casa, na estreia oficial de Dwight Howard, que acumulou 19 pontos e 11 rebotes. Já Paul Millsap adicionou 28 pontos pelos Hawks.

Tim Hardaway Jr. marcou 21 pontos para o time de Atlanta, que iniciou o último quarto perdendo por 81 a 80, mas conseguiu a vitória ao triunfar por 33 a 19 nos 12 minutos finais. Markieff Morris liderou os Wizards com 22 pontos.

O San Antonio Spurs estragou a estreia do Sacramento Kings em uma nova arena na sua cidade, a Golden 1 Center, ao superá-lo por 102 a 94. Kawhi Leonard marcou 30 pontos e LaMarcus Aldridge acrescentou 16 para o time de San Antonio. DeMarcus Cousins liderou a equipe da Califórnia com 37 pontos e 16 rebotes.

Fora de casa, o Los Angeles Clippers superou o Portland Trail Blazers por 114 a 106 com 27 pontos e 13 rebotes de Blake Griffin. Chris Paul também terminou o jogo com 27 pontos para o Clippers. Damian Lillard foi o destaque dos Blazers com 29 pontos e dez rebotes.

