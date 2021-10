Com Brasil de sede, 13 cidades querem receber Copa América de basquete masculino

Treze cidades de nove Estados estão na briga para sediar a Copa América de basquete masculino de 2022, que terá o Brasil como sede após 37 anos. A definição dos quatro locais que receberão as 12 seleções do torneio acontece no final da próxima semana. Após quase dois meses de visitas técnicas, a organização fechou a lista em Salvador, Recife, Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Uberlândia (MG), Ipatinga (MG), São José dos Campos (SP), Franca (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José do Rio Preto (SP) e Canoas (RS).

A Copa América acontecerá entre os dias 3 a 11 de setembro de 2022, com quatro sedes, e com a participação de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Uruguai, Panamá, Ilhas Virgens e Colômbia. A organização é uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) com a Holding de marketing esportivo do jogador Daniel Alves.

"A AmeriCup (Copa América) de 2022 será um sucesso, não tenho a menor dúvida. E a grande procura por parte das cidades brasileiras para receber o evento, de Norte a Sul do país, mostra a força do basquete. Tenho certeza que as quatro que forem escolhidas, ajudarão nós, brasileiros, a entregar um grande evento para as Américas", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

A vinda da Copa América para o Brasil reforça o trabalho da CBB para o ciclo olímpico de Paris-2024, quando o basquete buscará a classificação para retornar aos Jogos, e também para o crescimento da modalidade. O país não recebe a competição desde 1984, quando ficou com o título em cima de Porto Rico, em São Paulo. A última conquista do torneio veio em 2009, justamente quando os porto-riquenhos foram sede.

"Fizemos as visitas técnicas em todas as cidades que se interessaram em receber a AmeriCup e até o fim da próxima semana teremos tudo fechado para anunciar as quatro sedes do torneio. A partir daí, daremos um passo importante para, com praticamente um ano de antecedência, nos organizarmos para entregar um evento de excelência", disse Maurício Santos, diretor executivo da Copa América no Brasil.