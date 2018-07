Com brasileiro fora até do banco, Real bate o Barça e é campeão no basquete Real Madrid e Barcelona se enfrentaram em um clássico histórico nesta quarta-feira. Com a temporada encerrada no futebol interclubes, o duelo aconteceu como jogo 4 da final da Liga ACB, o Campeonato Espanhol de Basquete. Jogando em casa, o Real ganhou por 91 a 84 e fechou a série em 3 a 1.