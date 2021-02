Com brilho de Antetokounmpo, Bucks batem Pelicans pela NBA; 76ers lideram Leste

O Milwaukee Bucks contou com uma grande atuação de seu astro, o grego Giannis Antetokounmpo, para derrotar o New Orleans Pelicans por 129 a 125, em casa, pela rodada de quinta-feira da NBA. A quarta vitória seguida do time contou com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) do atual MVP da liga, que marcou 38 pontos e agarrou 10 rebotes.

Além de Antetokounmpo, outros dois jogadores se destacaram pelos Bucks, em terceiro lugar na Conferência Leste com 20 vitórias e 13 derrotas. Khris Middleton conseguiu bons números com 31 pontos, sete rebotes e seis assistências e Donte DiVincenzo teve sua melhor partida em duas temporadas na NBA. O armador registrou 24 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Leia Também Com autoridade, Jazz derrota os Lakers e seguem com folga na liderança da NBA

Pelo lado dos Pelicans, que ocupam a 11.ª colocação do Oeste com 14 vitórias e agora 18 derrotas, os destaques foram Zion Williamson (34 pontos, oito rebotes e seis assistências), Brandon Ingram (23 pontos) e Lonzo Ball (20 pontos e oito assistências).

Na liderança do Leste está o Philadelphia 76ers, que ganhou do Dallas Mavericks por 111 a 97 e continua em grande sequência de resultados jogando na Wells Fargo Arena, na Filadélfia. Já são quatro vitórias seguidas como mandante e, ao todo, um recorde de 14 triunfos e apenas duas derrotas na temporada.

Os 76ers se mantêm vivos na disputa pela melhor campanha na Conferência Leste, com 22 vitórias e 11 derrotas, agora um triunfo à frente do segundo colocado, o Brooklyn Nets. Os Mavericks estacionam na nona posição do Oeste, com uma campanha de 15-16, porém ainda dentro da zona de play-in para a pós-temporada.

O time da Filadélfia teve uma performance coletiva consistente no duelo. O pivô camaronês Joel Embiid registrou 23 pontos e nove rebotes, enquanto que o armador australiano Ben Simmons marcou 15 pontos, sete assistências, três rebotes e duas roubadas de bola. Já o time de Dallas viu a sua estrela eslovena Luka Doncic anotar 19 pontos, quatro assistências e três rebotes.

No Tennessee, o Memphis Grizzlies recebeu o Los Angeles Clippers, vice-líder do Oeste (23-11), e saiu vitorioso pelo placar de 122 a 94. Assim, o time da casa, agora com 50% de aproveitamento (14 vitórias em 28 jogos) segue dando sinais de que brigará por uma vaga nos playoffs.

Foi um triunfo que não pode ser individualizado, mas algumas atuações precisam ser destacadas. O armador reserva Tyus Jones, por exemplo, foi o cestinha com 20 pontos e Ja Morant conseguiu 16 pontos e sete assistências.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA

Philadelphia 76ers 111 x 97 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 129 x 92 Orlando Magic

New York Knicks 140 x 121 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 122 x 94 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 110 x 112 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 129 x 125 New Orleans Pelicans

Confira a rodada de sexta-feira da NBA

Boston Celtics x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Houston Rockets

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Miami Heat x Utah Jazz

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers