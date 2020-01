Com brilho de Antetokounmpo, Bucks decretam 30ª derrota dos Warriors na NBA

Em um típico duelo de opostos, o Milwaukee Bucks não deu chances para surpresa nesta quarta-feira e derrotou o Golden State Warriors por 107 a 98, fora de casa, em rodada da NBA. Giannis Antetokounmpo liderou os donos da melhor campanha da temporada até agora, diante do rival, que era uma potência até o campeonato passado.

Forte candidato a MVP da temporada, Antetokounmpo foi o cestinha da partida e deixou o jogo com um "double-double" de 30 pontos e 12 rebotes. Khris Middleton obteve 21 pontos, sete rebotes e seis assistências. Eric Bledsoe contribuiu com 16 pontos.

Do outro lado, os atuais vice-campeões da NBA contaram com a liderança de Alec Burks, responsável por 19 pontos. Glenn Robinson III e Damion Lee anotaram 15 pontos cada. O time californiano segue sem suas principais estrelas - Stephen Curry e Klay Thompson, ambos machucados. Já Draymond Green voltou à equipe após se recuperar de lesão.

Longe de exibir as campanhas das temporadas passadas, os Warriors sofreram nesta quarta a 30ª derrota. Tem apenas nove vitórias e exibe a segunda pior campanha da competição até agora. Em situação completamente diferente, os Bucks ostentam o melhor aproveitamento da NBA, com 33 triunfos e apenas seis derrotas.

Em Atlanta, o Houston Rockets também venceu fora de casa, ao superar os Hawks por 122 a 115. O duelo foi marcado pelas grandes atuações de James Harden e Trae Young. Ambos terminaram o jogo com "triple-double". Harden anotou 41 pontos, sendo 22 deles somente no primeiro quarto, dez rebotes e o mesmo número de assistências. Young foi ainda melhor nos números. Foram 42 pontos, 13 rebotes e dez assistências.

Enquanto Harden teve o apoio de Clint Capela ("double-double" de 22 pontos e 22 rebotes), Young contou com a ajuda de John Collins (17 pontos e 14 rebotes) e Alex Len (14 pontos e dez rebotes). Outro destaque do jogo foi Ben McLemore, com 18 pontos para os visitantes. O brasileiro Nenê voltou a ficar fora da equipe de Houston.

Os Rockets figuram em terceiro na Conferência Oeste, com 25 vitórias e 11 derrotas. E o time de Atlanta soma apenas oito triunfos e exibe 30 derrotas, com a pior campanha da temporada regular da NBA até agora.

Em outro grande jogo da rodada, o San Antonio Spurs bateu o Boston Celtics por 129 a 114, fora de casa. O destaque do duelo foi DeMar DeRozan e seus 30 pontos. Lonnie Walker IV contribuiu com 19. Do outro lado, Gordon Hayward anotou 18 e Jaylen Brown, 16. Foi a segunda derrota seguida dos Celtics, que perderam nova chance de encostar nos líderes do Leste.

O time soma agora 25 vitórias e dez derrotas, na terceira colocação da Conferência. Já os Spurs, mais irregulares nesta temporada, está apenas na oitava posição do Oeste, com 16 triunfos e 20 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 110 x 112 Toronto Raptors

Indiana Pacers 108 x 122 Miami Heat

Boston Celtics 114 x 129 San Antonio Spurs

Orlando Magic 123 x 89 Washington Wizards

Dallas Mavericks 106 x 107 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 115 x 122 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 123 x 108 Chicago Bulls

Utah Jazz 128 x 104 New York Knicks

Golden State Warriors 98 x 107 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets