Com brilho de Chris Paul, líder Rockets bate Hornets e vence a 11ª seguida na NBA

Liderado principalmente por uma grande atuação de Chris Paul, o Houston Rockets venceu o Charlotte Hornets por 108 a 96, em casa, em um dos jogos da rodada de quarta-feira à noite na NBA, e emplacou o seu 11º triunfo consecutivo nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Assim, a equipe se manteve na liderança da Conferência Oeste, com 22 vitórias e quatro derrotas, logo à frente do Golden State Warriors, atual campeão da competição, que ganhou 22 dos 28 duelos que realizou em sua campanha.

Para manter o grande momento que vive, o Rockets teve um inspirado Chris Paul fazendo um "double-double" de 31 pontos e 11 assistências, sendo que ainda ajudou a sua equipe com outros sete rebotes. Desta forma, ele conseguiu também ofuscar um pouco o astro James Harden, frequente cestinha do time, que fez "apenas" 21 pontos e distribuiu oito assistências.

O pivô brasileiro Nenê, por sua vez, entrou na equipe de Houston no decorrer da partida e ajudou no triunfo com cinco pontos, quatro rebotes e uma assistência.

Pelo lado do Hornets, que sofreu sua 17ª derrota em 27 jogos e ocupa a antepenúltima posição da Conferência Leste, Dwight Howard foi o principal nome, com um "double-double" de 26 pontos e 18 rebotes.

CELTICS TAMBÉM VENCE

Impulsionado pela volta de Kyrie Irving, que havia sido poupado na derrota para o Chicago Bulls na última segunda-feira por causa de dores no joelho, o Boston Celtics venceu o Denver Nuggets por 124 a 118, em casa, e se manteve na liderança disparada do Leste, agora com 24 triunfos em 30 partidas.

Irving foi o principal nome da equipe de Massachusetts, com 33 pontos e sete assistências, enquanto Jaylen Brown também exibiu atuação importante ao contabilizar 26 pontos nesta outra partida válida pela rodada desta quarta-feira à noite.

Pelo Nuggets, os armadores Gary Harris, cestinha do duelo, com 36 pontos, e Jamal Murray, com 28, também brilharam, mas não impediram a 13ª derrota em 28 jogos da equipe de Denver, a quinta colocada do Leste.

Outro jogador que se destacou na rodada desta quarta-feira à noite foi DaMar DeRozan, autor de 37 pontos na vitória do Toronto Raptors sobre o Phoenix Suns, por 115 a 109, fora de casa, em resultado que manteve os visitantes consolidados na terceira posição do Leste, agora com 18 triunfos em 26 partidas.

Pelo Suns, Troy Daniels também terminou o duelo com 37 pontos, mas não conseguiu evitar a 21ª derrota em 30 partidas do Suns, que amarga a antepenúltima colocação da Conferência Oeste, à frente apenas de Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies.

Em outro duelo interessante da rodada desta quarta, o Oklahoma City Thunder bateu o Indiana Pacers por 100 a 95, fora de casa, e se garantiu na oitava posição do Oeste, com 13 triunfos em 27 jogos, fechando a zona de classificação aos playoffs. Já a equipe de Indianápolis sofreu sua 12ª derrota em 28 jogos e é a quinta colocada do Oeste.

No duelo, Russell Westbrook anotou o seu oitavo "triple-double" nesta temporada ao fazer dez pontos, apanhar 17 rebotes e distribuir 12 assistências pelo Thunder, que teve como principal cestinha o pivô Steven Adams, com 23 pontos, sendo que ele ainda pegou 13 rebotes.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira na NBA:

Indiana Pacers 95 x 100 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 95 x 106 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 93 x 87 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 124 x 118 Denver Nuggets

Miami Heat 95 x 102 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 103 x 100 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 115 x 108 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 109 x 115 Toronto Raptors

Houston Rockets 108 x 96 Charlotte Hornets

Confira os jogos desta quinta-feira:

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Dallas Mavericks