LeBron brilha, e Cavs forçam Jogo 7 contra Warriors

Embalado pela inesperada vitória fora de casa no último jogo, o Cleveland Cavaliers ganhou embalo na noite desta quinta-feira e voltou a superar o Golden State Warriors, por 115 a 101, desta vez diante de sua torcida. Com a vitória, liderada por LeBron James, o Cavaliers empatou a série em 3 a 3 e força a disputa do sétimo e último jogo, no domingo. A partida decisiva será disputada na casa do Warriors.

A grande vitória desta quinta confirmou a forte reação do Cavaliers nestas finais da NBA. A equipe chegou a estar perdendo por 3 a 1 na série e, mesmo o Warriors estando a um triunfo do bicampeonato, o time de LeBron venceu duas seguidas - uma delas uma rara derrota do Warriors em casa nesta temporada - e ganhou moral para buscar o título.

A confiança renovada se deve em parte à atuação brilhante de LeBron, que voltou a ofuscar Stephen Curry, o MVP da temporada. O jogador do Cavaliers foi o cestinha da partida, com 41 pontos. Além disso, quase marcou um "triple-double", ao obter 11 assistências e oito rebotes. Ele ainda levantou a torcida da casa ao dar um toco em Curry, que deixou a quadra com seis faltas.

Apesar da superioridade do rival, Curry também se destacou. Foi o cestinha do Warriors, com seus 30 pontos. Klay Thompson, com quem forma o "Splash brothers", contribuiu com 25. Draymond Green, em seu retorno ao time após cumprir suspensão na partida passada, anotou apenas oito pontos. Isso porque passou a maior parte da partida fazendo outra função, para compensar a ausência do pivô Andrew Bogut, machucado.

Esta mudança na equipe visitante fez toda a diferença no início da partida. Sem um pivô de referência, o Warriors ficou perdido em quadra e só conseguiu marcar seus primeiros pontos na partida após cinco minutos. O Cavaliers soube aproveitar o momento favorável e abriu nada menos que 20 pontos de vantagem no primeiro quarto, encerrado em 31 a 11.

Mas, em se tratando de uma final, não dava para imaginar uma atuação passiva de um dos finalistas. O atual campeão, então, iniciou a reação, liderado por Curry. Foi melhor no segundo e terceiro quartos. Descontou quatro pontos e, depois, mais sete pontos no placar. Com muito esforço, o Warriors reduziu a diferença para oito pontos.

No entanto, o Cavaliers não deixou os visitantes crescerem no jogo. No quarto final, LeBron e companhia retomaram o domínio, trazendo alívio para a torcida. O time da casa abriu mais cinco de vantagem e selou a vitória, confirmando a disputa do sétimo jogo. A grande partida será disputado às 21 horas de domingo (horário de Brasília), em Oakland.