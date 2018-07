Com carreta do presidente, CBB realiza mudança para CT de Campinas

A Confederação Brasileira de Basquete iniciou sua mudança para Campinas, onde utilizará o espaço na Arena Concórdia como Centro de Treinamento. Sem dinheiro em caixa, todo o processo está sendo custeado pelo presidente da CBB, Guy Peixoto.

Empresário bem-sucedido no ramo de transportadoras, o dirigente cedeu uma de suas carretas para realização da operação. Por causa da quantidade de material serão quatro viagens do Rio de Janeiro até Campinas, que estão separadas por quase 500 quilômetros.

A mudança inclui tabelas, bolas, uniformes, material médico, entre outros itens necessários para o treinamento na Arena Concórdia. O local ainda não está sendo utilizado pela seleção feminina justamente por não estar pronto.

A equipe do técnico Carlos Lima está se preparando em Pindamonhangaba para a disputa da Copa América. O Brasil buscará uma das três vagas para o Mundial da Espanha, em 2019, a partir do dia 6 de agosto, na Argentina.

Desde que assumiu o cargo, em março, Guy, em diversos momentos, teve de colocar dinheiro do bolso para conseguir administrar a CBB. O antecessor, Carlos Nunes, atrasou o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição e energia.

A CBB continua sem receber o repasse de verba do Comitê Olímpico do Brasil. Apesar de se livrar da suspensão da Federação Internacional de Basquete, que era um dos empecilhos para liberação do dinheiro, a entidade ainda precisa apresentar prestações de contas que não foram feitas pela gestão anterior.

Guy também continua trabalhando para conseguir fechar com algum patrocinador. A CBB tem apenas um acordo vigente, com a Nike, mas as verbas foram comprometidas até 2018, em mais um ato da antiga gestão Carlos Nunes.