Com cesta de 3 no último lance, Rockets escapa de derrota para o lanterna da NBA

Em um dos nove jogos disputados na rodada desta sexta-feira à noite da NBA, o Houston Rockets escapou por pouco de sofrer uma surpreendente derrota para o Phoenix Suns, lanterna geral da competição, aos olhos de seus torcedores. Dono da melhor campanha entre todos os 30 times da liga de basquete dos Estados Unidos, a equipe venceu o rival por 104 a 103 graças a uma cesta de três pontos de Gerald Green no estouro do cronômetro, no último quarto.

Desta forma, a equipe texana contabilizou o seu 11º triunfo seguido e passou a ostentar 62 vitórias em 76 jogos disputados, na liderança disparada da Conferência Oeste, cujo vice-líder é o Golden State Warriors, que ganhou 54 dos 75 confrontos que realizou até aqui nesta temporada regular. Já o Suns, último colocado, sofreu o seu 58º revés em 77 partidas.

E a equipe de Phoenix, de forma surpreendente, chegou a estar vencendo o Rockets por 21 pontos no terceiro quarto da partida, antes de os donos da casa conseguirem uma grande reação, mesmo sem contar com nomes como Chris Paul, Eric Gordon e o brasileiro Nenê neste duelo.

Mesmo sem a precisão habitual nos arremessos, James Harden mais uma vez terminou como cestinha do jogo, com 28 pontos, e ainda garantiu um "double-double" ao distribuir 10 assistências, sendo que também apanhou oito rebotes. Herói do jogo, Gerald Green somou 15 pontos, enquanto PJ Tucker fez outros 18 pelos anfitriões.

Pelo lado do Suns, Josh Jackson e Troy Daniels foram os maiores destaques ofensivos, com 27 e 23 pontos, respectivamente, enquanto Marquese Chriss (12 pontos e 11 rebotes) e Tyler Ulis (16 pontos e 12 assistências) também foram bem ao contabilizarem dois dígitos em dois fundamentos.

Em outro duelo que terminou de forma emocionante nesta rodada de sexta-feira da NBA, o Denver Nuggets derrotou o Oklahoma City Thunder por 126 a 125, fora de casa, em confronto encerrado apenas na prorrogação.

Assim, os visitantes mantiveram viva a esperança de avançar aos playoffs ao passarem a contabilizar 41 vitórias e 35 derrotas na décima posição da Conferência Oeste. Com o mesmo retrospecto, mas em vantagem nos critérios de desempate, o Los Angeles Clippers ocupa a nona posição. Nesta rodada de sexta, porém, a equipe da Califórnia foi derrotada por 105 a 96 pelo Portland Trail Blazers, fora de casa.

Com 36 pontos e nove rebotes, Paul Millsap foi o grande nome do triunfo do Nuggets, enquanto o astro Russell Westbrook se destacou pelo Thunder com 33 pontos, 13 assistências e nove rebotes, mas não evitou a derrota de sua equipe, que ocupa a sexta posição do Oeste, agora com 33 revezes em 77 partidas. Já o Blazers alcançou o seu 47º triunfo em 76 jogos e segue consolidado na terceira posição desta conferência, atrás apenas de Rockets e Warriors.

Logo abaixo do Thunder na zona de classificação aos playoffs está o Utah Jazz, que em outra partida da rodada desta sexta superou o Memphis Grizzlies, penúltimo colocado do Oeste, por 107 a 97, em casa.

Também na luta para conquistar uma das últimas vagas nos playoffs está o Milwaukee Bucks, que se garantiu na oitava posição do Leste ao bater o Los Angeles Lakers, 11º do Oeste, por 124 a 122, fora de casa.

O Philadelphia 76ers, por sua vez, assegurou a quarta posição do Leste ao derrotar o lanterna Atlanta Hawks por 101 a 91, também como visitante. Nesta mesma condição, o Minnesota Timberwolves superou o Dallas Mavericks por 93 a 92 e assumiu a quinta colocação do Oeste, logo à frente do Thunder. A equipe texana é apenas a 13ª.

