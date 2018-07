Com cesta do meio da quadra de Curry, Warriors vencem

Líder absoluto da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors ampliou a sua impressionante invencibilidade como mandante para 46 jogos, sendo 28 nesta temporada, ao derrotar o Utah Jazz por 115 a 94, pela rodada de quarta-feira. E o grande lance da noite foi protagonizado mais uma vez por Stephen Curry, que fez uma cesta de antes do meio da quadra no fim do segundo quarto, praticamente no estouro do cronômetro.

Os Warriors e Curry estiveram longe de uma apresentação brilhante, mas ainda assim o astro conseguiu um "double-double" com 12 pontos e dez assistências, sendo seis delas no primeiro quarto. Além disso, errou os seus cinco primeiros arremessos de quadra diante do Jazz, o que não impediu o fácil triunfo do time de Oakland.

Klay Thompson foi o cestinha da noite com 23 pontos para os Warriors, que contaram com boas atuações dos seus jogadores brasileiros. Leandrinho Barbosa terminou com 13 pontos e duas assistências nos quase 20 minutos em que permaneceu em quadra, enquanto Anderson Varejão contribuiu com nove pontos e cinco rebotes em pouco mais de 13 minutos.

Pelo Jazz, Raulzinho acumulou oito pontos, um rebote e uma assistências em 21 minutos de jogo. Tray Burke marcou 18 pontos e Rudy Gobert capturou 15 rebotes pelo time de Salt Lake City, o nono colocado do Oeste.

No duelo entre o terceiro e o quarto melhor time do Oeste, respectivamente, o Oklahoma City Thunder se deu melhor e derrotou o Los Angeles Clippers por 120 a 108, em casa. Russel Westbrook foi decisivo para o triunfo ao conseguir um "triple-double" com 25 pontos, 20 assistências - um recorde na sua carreira - e 11 rebotes.

Esta foi a primeira vez desde 1998 que um jogador conseguiu alcançar um "triple-double" na NBA com ao menos 20 pontos e 20 assistências. Além disso, foi a 30ª vez, sendo a 11º vez nesta temporada, que Westbrook registrou dois dígitos em três fundamentos. E o Thunder está invicto neste campeonato quando o astro consegue tal façanha.

Kevin Durant também se destacou pelo Thunder, com 30 pontos e 12 rebotes. Já Serge Ibaka fez 15 pontos. Jeff Green anotou 23 pontos, J.J. Redick marcou 22 e Chris Paul acumulou 16 assistências e 12 pontos pelos Clippers.

Fora de casa, o Cleveland Cavaliers derrotou na noite de quarta o Sacramento Kings por 120 a 111, com atuação decisiva de Kevin Love, que converteu uma jogada de quatro pontos a 1min32 do fim da partida. Já Kyrie Irving foi o cestinha do duelo com 30 pontos.

LeBron James, com 25 pontos e 11 rebotes, foi um dos jogadores do líder da Conferência Leste a conseguir um "double-double". Os outros foram Tristan Thompson, com 18 pontos e 15 rebotes, e Love, com 17 pontos e dez rebotes. DeMarcus Cousins marcou 29 pontos e conquistou 11 rebotes, pelos Kings, que ocupam apenas a 11ª colocação no Oeste.

Já o Boston Celtics conseguiu a 14ª vitória consecutiva como mandante ao superar o Memphis Grizzlies por 116 a 96, com 22 pontos de Isaiah Thomas, sendo 16 no terceiro período. O Boston Celtics é o terceiro colocado do Leste e o Memphis Grizzlies ocupa a quinta posição no Oeste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 122 x 113 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 104 x 118 Houston Rockets

Boston Celtics 116 x 96 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 114 x 108 Miami Heat

Dallas Mavericks 96 x 102 Detroit Pistons

Phoenix Suns 97 x 128 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 120 x 108 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 111 x 120 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 115 x 94 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers