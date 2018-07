Com cesta no fim, Lin dá vitória ao Knicks na NBA

NOVA YORK - O armador Jeremy Lin mostrou na rodada de terça-feira porque é a atual sensação da NBA. Com uma cesta de três pontos nos instantes finais da partida, o jogador deu a vitória ao New York Knicks sobre o Toronto Raptors por 90 a 87, fora de casa. Assim, deu a sexta vitória consecutiva ao time nova-iorquino no campeonato.

Antes da cesta que definiu a vitória do Knicks, Lin havia empatado o duelo em 87 a 87 ao acertar um arremesso e converter um lance livre. Esta foi a primeira partida de Lin após ser eleito o melhor jogador da semana passada na Conferência Leste da NBA. E ele manteve a excelente fase ao terminar a partida no Canadá com 27 pontos e 11 assistências.

Amare Stoudemire, de volta ao Knicks após quatro partidas fora, fez 21 pontos. José Calderón anotou 25 pontos e Linas Kleiza somou 15 pontos e 11 rebotes para o Raptors. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 31 minutos, com 13 pontos, cinco rebotes e uma assistência.

Sem Derrick Rose pelo terceiro jogo seguido, o Chicago Bulls bateu o Sacramento Kings por 121 a 115, em casa. O triunfo garantiu ao técnico Tom Thibodeau o direito de comandar a equipe da Conferência Leste no Jogo das Estrelas da NBA. Luol Deng terminou a partida com 23 pontos e 11 assistências e Joakim Noah somou 22 pontos e 11 rebotes. DeMarcus Cousins foi o cestinha do duelo, com 28 pontos, e ainda obteve 17 rebotes para o Kings.

O Oklahoma City Thunder conseguiu a sua segunda vitória sobre o Utah Jazz em cinco dias ao superá-lo por 111 a 85, em casa. Este foi o oitavo triunfo consecutivo como mandante da equipe de melhor campanha na temporada 2011/2012 da NBA, com 22 vitórias e seis derrotas. James Harden foi o cestinha do jogo com 22 pontos e Serge Ibaka somou 16 pontos e dez rebotes. Al Jefferson anotou 15 pontos para o Jazz.

O Miami Heat se tornou a primeira equipe em 33 anos a vencer três partidas em dias consecutivos como visitante na NBA ao superar o Indiana Pacers por 105 a 90. Assim, também igualou o seu melhor início de temporada, com 23 vitórias e sete derrotas. LeBron James foi o cestinha da partida com 23 pontos, enquanto David West anotou 14 pontos para o Pacers.

O San Antonio Spurs conseguiu a sua oitava vitória consecutiva ao superar, fora de casa, o Detroit Pistons por 99 a 95. Tim Duncan liderou a equipe no triunfo, com 18 pontos e 13 rebotes. Já o brasileiro Tiago Splitter atuou por 22 minutos, com 13 pontos, sete rebotes e uma assistência. Rodney Stuckey, do Detroit, foi o cestinha do duelo com 23 pontos.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 90 x 105 Miami Heat

Toronto Raptors 87 x 90 New York Knicks

Detroit Pistons 95 x 99 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 121 x 115 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 111 x 85 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 93 x 83 Houston Rockets

Denver Nuggets 109 x 92 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 109 x 124 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 86 x 78 Atlanta Hawks

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

New Jersey Nets x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Sacramento Kings

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves x Charlotte Bobcats

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Washington Wizards