Com cesta no segundo final, Knicks vencem Suns por 99 a 97 na NBA

PHOENIX - Com uma atuação inspirada de J.R. Smith, que fez uma linda cesta no segundo final para garantir o triunfo do seu time, o New York Knicks venceu o Phoenix Suns por 99 a 97, fora de casa, na noite da última quarta-feira, pela temporada regular da NBA. Já no estouro do cronômetro, o ala recebeu uma bola posicionado quase na zona morta e, mesmo desequilibrado e com um marcador no seu encalço, disparou um chute certeiro para assegurar à equipe a 21.ª vitória em 29 partidas na competição.

Após a emocionante vitória, os Knicks continuam na vice-liderança da Conferência Leste, enquanto o líder é o Miami Heat, que na última quarta derrotou o Charlotte Bobcats por 105 a 92, fora de casa, e agora contabiliza 20 triunfos e apenas seis derrotas.

Decisivo, J.R. Smith ainda foi o cestinha da sua equipe no duelo diante dos Suns, com 27 pontos, enquanto Jason Kidd, com 23 pontos, e Tyson Chandler, com um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes, foram os outros principais destaques da franquia de Nova York. A boa atuação do trio foi fundamental também pelo fato de que os Knicks desta vez não contaram com Carmelo Anthony, que não jogou por causa de dores no joelho esquerdo.

Já pelo lado do time de Phoenix o ala/armador Jared Dudley brilhou ao marcar 36 pontos e encerrar o confronto como cestinha. Ele, porém, destoou em meio a uma série de atuações discretas de seus companheiros, sendo que o melhor deles foi o pivô Marcin Gortat, com 13 pontos e nove rebotes.

E, se os Knicks venceram, o Heat deu nova demonstração de força em sua caminhada atrás do bicampeonato da NBA. E mais uma vez a equipe contou com atuação inspirada de LeBron James, autor de 27 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Dwayne Wade, por sua vez, fez 29 pontos e foi cestinha do confronto diante dos Bobcats. Para completar, ele ainda apanhou nove rebotes e deu cinco assistências.

Pelo lado da equipe da casa, Kemba Walker teve bom desempenho ao contabilizar 27 pontos, enquanto Hakim Warrick se destacou com 18 pontos e nove rebotes. O segundo maior pontuador da equipe, porém, foi Ramon Sessions, com 19 ao total.

KOBE FAZ 40 PONTOS, MAS LOS ANGELES LAKERS CAI

A noite de quarta-feira também marcou o fim da série vitoriosa do Los Angeles Lakers. Após cinco triunfos seguidos, a equipe caiu diante do Denver Nuggets, fora de casa, por 126 a 114. Nem a grande atuação de Kobe Bryant, cestinha do duelo, com 40 pontos, foi suficiente para segurar o melhor jogo coletivo do time adversário.

Pau Gasol e Steve Nash ainda ajudaram os Lakers com 19 e 15 pontos, respectivamente, mas o desempenho ofensivo geral dos Nuggets foi bem mais regular. Corey Brewer foi o cestinha do time, com 27 pontos, e ainda viu Kenneth Faried fazer 21, Andre Iguodala e Ty Lawson marcarem 17 e Danilo Gallinari somar 19.

Já o San Antonio Spurs bateu o Toronto Raptors por 100 a 80, na noite da última quarta, em casa, e se manteve na terceira posição da Conferência Oeste. O ala/pivô brasileiro Tiago Splitter figurou como titular da equipe texana pela sexta vez consecutiva e teve uma atuação discreta, com dez pontos, dois rebotes e três assistências. Tim Duncan foi o cestinha do time, com apenas 15 pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra na noite desta quarta foi o ala/pivô Nenê. Com 16 pontos, sete rebotes e quatro assistências, ele não conseguiu evitar a derrota do Washington Wizards para o Cleveland Cavaliers, em casa, por 87 a 84. A equipe adversária mais uma vez não pôde contar com Anderson Varejão, que ainda se recupera de lesão no joelho direito. Sem o brasileiro, o time foi empurrado por uma atuação decisiva de Kyrie Irving, cestinha do duelo, com 25 pontos.

Confira os jogos da última quarta-feira na NBA:

Washington Wizards 84 x 87 Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats 92 x 105 Miami Heat

Orlando Magic 94 x 97 New Orleans Hornets

Indiana Pacers x Chicago Bulls*

Atlanta Hawks 126 x 119 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 108 x 93 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 89 x 99 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 84 x 87 Houston Rockets

San Antonio Spurs 100 x 80 Toronto Raptors

Denver Nuggets 126 x 114 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 83 x 94 Golden State Warriors

Phoenix Suns 97 x 99 New York Knicks

Portland Trail Blazers 109 x 91 Sacramento Kings

(*) Partida adiada por causa de nevasca em Indianápolis.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Boston Celtics