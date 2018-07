Com cesta no último segundo, Pistons bate Spurs por um ponto

Com uma cesta convertida no último segundo do jogo, o Detroit Pistons venceu o San Antonio Spurs por apenas um ponto, por 105 a 104, fora de casa, em um dos dois jogos da rodada desta terça-feira da NBA. O triunfo foi heroico também pelo fato de que o time visitante marcou quatro pontos nos últimos 11 segundos e assim conseguiu surpreender os atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos.

Apesar do expressivo resultado, o Pistons é apenas o 13º e antepenúltimo colocado da Conferência Leste, agora com 11 vitórias e 23 derrotas, enquanto o Spurs ocupa o sétimo lugar na Conferência Oeste, com 15 derrotas e 21 triunfos em 36 confrontos.

O time de Detroit acabou conquistando a vitória após Brandon Jennings roubar uma bola e atravessar a quadra para marcar os dois pontos decisivos do duelo, no qual Andre Drummond e Greg Monroe também se destacaram pela equipe visitante. O primeiro deles anotou um "double-double" de 20 pontos e 17 rebotes, enquanto o segundo fez 17 pontos e apanhou 11 rebotes.

Já pelo lado do Spurs, o time não teve nenhum grande nome na parte ofensiva, sendo que o cestinha foi Jeff Ayres, com 16 pontos. Entre os astros do time da San Antonio, Tim Duncan fez 15 pontos, enquanto Tony Parker esteve em quadra por apenas 12 minutos e 58 segundos após ficar cinco partidas fora por causa de uma lesão na coxa. Neste período, ele marcou só três pontos.

O brasileiro Tiago Splitter, por sua vez, fez dez pontos, pegou sete rebotes e deu duas assistências em pouco mais de 27 minutos em ação no confronto.

No outro jogo disputado nesta rodada de terça-feira, o Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks por 102 a 96, também fora de casa, e assim ficou logo atrás do Spurs na oitava posição da Conferência Oeste, agora com 21 vitórias e 16 derrotas. Já o Bucks é o sexto do Leste, com 18 triunfos e 18 derrotas.

Com 26 pontos e dez rebotes, Markieff Morris foi o principal destaque do Suns, que ainda teve Isaiah Thomas e Goran Dragic contabilizando 19 e 16 pontos, respectivamente. Já pelo time da casa, que amargou sua quarta derrota seguida, Brandon Knight e Giannis Antetokounmpo foram os dois maiores cestinhas, com 26 e 16 pontos, respectivamente.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x New York Knicks

Atlanta Hawks x Memphis Grizllies

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Chicago Bulls x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers