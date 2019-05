Com cesta no último segundo, Raptors batem os 76ers e avançam à final do Leste

Em um equilibrado e emocionante jogo 7 da série semifinal da Conferência Leste contra o Philadelphia 76ers, na noite de domingo, Kawhi Leonard, principal jogador do Toronto Raptors, ficou perto de ser o vilão no final, mas salvou a sua reputação com uma cesta no estouro do cronômetro para decretar a vitória da franquia do Canadá por 92 a 90 e a classificar à final contra o Milwaukee Bucks para delírio da torcida presente na Scotiabank Arena, em Toronto.

Depois de forçar um arremesso nos minutos finais e errar um lance livre crucial, que permitiu o empate em 90 a 90 para os 76ers a quatro segundos do final, Kawhi Leonard teve a oportunidade do último arremesso e não decepcionou. A bola chutada da zona morta ainda tocou o aro quatro vezes antes de cair, para explosão das arquibancadas. Com a vitória garantida, o astro finalmente extravasou e vibrou como poucas vezes se viu.

A partida teve 10 trocas de liderança, especialmente na reta final. Kawhi Leonard monopolizou as ações ofensivas dos Raptors com 41 pontos em 16 acertos de 39 arremessos de quadra, seu maior volume de arremessos em uma partida de playoffs.

Além de Kawhi Leonard, destaque também para Serge Ibaka, que vindo do banco de reservas fechou a partida com 17 pontos e 8 rebotes. Depois dos dois, somente Pascal Siakam, com 11 pontos e 11 rebotes, e Kyle Lowry, com 10 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, pontuaram em dígitos duplos.

Pelo lado dos 76ers, todos os titulares anotaram 13 ou mais pontos. O pivô camaronês Joel Embiid, muito abatido depois da eliminação, foi o cestinha com 21, além de 11 rebotes. J.J. Redick terminou com 17 pontos, Jimmy Butler fez 16 pontos, Tobias Harris registrou 15 e 10 rebotes e Ben Simmons fechou a participação da franquia da Filadélfia nos playoffs com 13 pontos e 8 rebotes.

Com a classificação, os Raptors farão a final do Leste contra a equipe que teve a melhor campanha da temporada regular. Por isso, os dois primeiros confrontos da série serão em Milwaukee. O jogo 1 acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

No Oeste, a decisão será entre o Golden State Warriors, atual bicampeão da NBA, contra o Portland Trail Blazers, que passou pelo Denver Nuggets também no jogo 7 no domingo. O primeiro duelo, em Oakland, será nesta terça-feira, às 22 horas.