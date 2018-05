Com concussão, Kevin Love é dúvida no Cavaliers para Jogo 1 da final da NBA

O Cleveland Cavaliers pode ter um desfalque de peso para o primeiro jogo da decisão da NBA, contra o Golden State Warriors. O ala/pivô Kevin Love segue listado no protocolo de concussão e sua presença em quadra será definida somente momentos antes da partida desta quinta-feira, em Oakland.

O técnico Tyronn Lue confirmou nesta terça que Love segue sob cuidados dos médicos do Cavaliers por causa da concussão. A tendência é que a franquia divulgue nova atualização sobre o estado de saúde do jogador antes do voo para Oakland, onde as equipes iniciaram o quarto confronto consecutivo entre elas na decisão da NBA.

Love ficou de fora da sétima partida da final da Conferência Leste, contra o Boston Celtics, na vitória por 87 a 79 que levou a equipe de Cleveland a mais uma decisão da liga. Isso porque no Jogo 6 da série, sexta-feira, ele sofreu um choque de cabeça com o novato do adversário, Jayson Tatum, e foi diagnosticado com uma concussão.

Se não tiver condições de jogo na quinta, Love pode ser um desfalque importantíssimo para o Cavaliers. O jogador tem médias de 13,9 pontos e 10 rebotes por partida nestes playoffs. Vale lembrar que na decisão da temporada 2014/2015, também diante do Warriors, ele ficou de fora da série por uma lesão no ombro. Na ocasião, o time de Cleveland ficou com o vice.