Com decisão controversa, Derrick Jones Jr. vence Torneio de Enterradas da NBA

O segundo dia do All-Star Weekend 2020 da NBA foi marcado por belos lances, mas também por polêmica e reclamações. Neste sábado, as estrelas da liga norte-americana de basquete mostraram seu talento nos torneios de habilidades, três pontos e enterradas, este último que foi permeado por uma decisão controversa.

A polêmica se deu no final do Torneio de Enterradas, com Derrick Jones Jr, do Miami Heat, e Aaron Gordon, do Orlando Magic, disputando o título, depois de terem eliminado na primeira fase Dwight Howard, do Los Angeles Lakers, e Pat Connaughton, do Milwaukee Bucks.

As belas enterradas ficaram em segundo plano a partir do momento em que uma suposta falta de critério dos jurados causou incômodo e virou alvo de reclamações nas redes sociais. O júri foi composto por Dwyane Wade, Candace Parker, o ex-jogador Scottie Pippen, o ator Chadwick Boseman e o cantor Common.

Na final, como os jurados deram nota máxima para os dois competidores, levando em conta a dificuldade e plasticidade de cada jogada, foram necessárias mais duas rodadas para definir o vencedor. Derrick Jones Jr. tentou uma enterrada saltando da linha de lance livre. Conseguiu, mas não sem invadir o garrafão, e levou 48 pontos.

Já Gordon saltou o gigante dos Celtics, Tacko Fall, de 2,29m, e cravou. Apesar de toda a dificuldade e plasticidade do lance, o ala do Magic só recebeu 47 pontos, um a menos que o adversário, e Derrick foi declarado campeão. O próprio ganhador, na hora de receber o troféu, se mostrou surpreso e desconfortável com a situação.

DESAFIO DE HABILIDADE E TRÊS PONTOS

Nos outros dois torneios da noite, não houve polêmica, mas sim emoção e azarão brilhando. No duelo entre gigantes, o pivô Bam Adebayo, de 2,06m, do Miami Heat, levou a melhor sobre o pivô lituano Domantas Sabonis, de 2,11m, do Indiana Pacers, na final, e ficou com o título do Desafio de Habilidades, que abriu as festividades na noite deste sábado.

Adebayo era considerado zebra, mas não ligou para o rótulo. O norte-americano foi mais ágil e preciso no circuito em relação a seus rivais e se destacou nas bolas de três, que não é o seu melhor fundamento já que só tinha acertado uma na temporada da NBA.

Quem também foi muito bem nos arremessos para três é o ala armador Buddy Hield, do Sacramento Kings. Ele conquistou o título do Torneio de Três pontos depois de converter uma bola colorida, de dois pontos, no último arremesso da final, acumulando, no total, 27 pontos. Campeão desta modalidade em 2018, o astro Devin Booker, do Phoenix Suns, ficou em segundo, com 26 pontos, e Davis Bertans, do Washington Wizards, foi o terceiro, com 22.