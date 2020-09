Com defesa forte, Celtics seguram o Heat e reduzem desvantagem na final do Leste

Depois de duas derrotas, o Boston Celtics enfim conseguiu parar o Miami Heat, azarão dos playoffs da NBA, ao vencer a primeira partida na final da Conferência Leste, realizada no complexo da Disney, em Orlando. O time de Boston derrotou a franquia da Flórida por 117 a 106 e diminuiu a diferença para 2 a 1 na série.

Para triunfar pela primeira vez na série, os Celtics contaram com o talento de Jaylen Brown e Jayson Tatum, que, juntos, combinaram 51 pontos. Tatum alcançou um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes. Além disso, contribuiu com oito assistências. Kemba Walker e Marcus Smart, com 21 e 20 pontos, respectivamente, também tiveram participação importante em quadra.

Outro fator determinante para o resultado positivo do time de Massachusetts foi o desempenho da defesa, que teve uma atuação sólida, compacta e mostrou efetividade na transição rápida para o ataque.

Bam Adebayo foi o melhor do Miami Heat e o cestinha da partida. O pivô fechou a partida com um "double-double" de 27 pontos e 16 rebotes. A exibição do calouro Tyler Herro também mereceu destaque. Ele marcou 22 pontos e chegou a ter aproveitamento de 80% nos arremessos de três pontos. Jimmy Butler não conseguiu ser tão brilhante como em outras vezes, e deixou a quadra com 17 pontos, oito rebotes e três assistências.

O terceiro duelo da série também ficou marcado pelo retorno de Gordon Hayward, que esteve ausente para se recuperar de uma lesão no tornozelo. O ala jogou pouco mais de 30 minutos, com seis pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Na temporada passada ele teve médias de 17,5 pontos, 6,7 rebotes e 4,1 assistências e pode ser importante para os Celtics nos playoffs.

Os Celtics têm o desafio de quebrar a escrita do Heat, que jamais foi derrotado em uma série de playoff depois de abrir 2 a 0. O time da Flórida virou a surpresa da reta final da NBA depois de superar com autoridade o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que teve a melhor campanha da temporada regular, por 4 a 1, na semifinal.

As equipes voltam a se enfrentar no jogo 4 da final da Conferência Leste na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).