Com desfalques, Cavaliers conta com brilho de LeBron para vencer Pistons

Com mais uma boa exibição, LeBron James fez o Cleveland Cavaliers não sentir falta de seus desfalques e liderou a equipe na vitória sobre o Detroit Pistons pelo placar de 112 a 90, na noite desta segunda-feira, diante de sua torcida. O resultado manteve o Cavaliers na perseguição ao Boston Celtics, que também venceu na rodada.

LeBron liderou os anfitriões ao anotar 31 pontos, sete rebotes e sete assistências, nos 28 minutos em que esteve em quadra. O astro, contudo, não brilhou sozinho. Contou com a ajuda inesperada do ala-pivô Larry Nance Jr. Jogando pela primeira vez como titular, ele aproveitou a oportunidade ao fazer a melhor partida de sua carreira, com um "double-double" de 22 pontos e 15 rebotes.

Além deles, Rodney Hood contribuiu com 13 pontos e Cedi Osman deixou o banco de reservas para anotar 12. Com estas atuações, o Cavaliers encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas, apesar das baixas de Kevin Love, Tristan Thompson e Jeff Green.

Pelo Pistons, Blake Griffin anotou 25 pontos e foi o cestinha da equipe. Andre Drummond quase anotou um "double-double", com 15 pontos e nove rebotes. Com o resultado, o Cavaliers sustentou a terceira colocação da Conferência Leste, com 37 vitórias e 26 derrotas.

O time de LeBron tenta se manter perto do Celtics, que também venceu na rodada. Fora de casa, superou o Chicago Bulls por 105 a 89. Assim como o Cavaliers, o Celtics entrou em campo com baixas, sendo Kyrie Irving a maior delas, por conta de dores no joelho esquerdo. Sem Irving, Jaylen Brown assumiu a liderança da equipe, com 21 pontos. Jayson Tatum anotou 14 e Al Horford e Terry Rozier contribuíram com 13 pontos cada.

Pelo Bulls, Denzel Valentine saiu do banco de reservas para ser o cestinha do time, com 20 pontos. O brasileiro Cristiano Felício marcou oito pontos e anotou cinco rebotes nos 21 minutos em que esteve em quadra. Apesar disso, ele não conseguiu evitar a 14ª derrota do Bulls em 17 jogos.

O time do brasileiro ocupa o 12º lugar da Conferência Leste, com 21 vitórias e 42 derrotas, ainda lutando para se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Já o Celtics é o vice-líder da mesma tabela, com 45 triunfos e 20 derrotas. Só está atrás do Toronto Raptors, com 45 vitórias e 17 derrotas.

Outro brasileiro a entrar em quadra nesta segunda foi Raulzinho. E foi mais feliz que Felício porque o seu Utah Jazz bateu o Orlando Magic por 94 a 80. Ele anotou três pontos nos seis minutos em que esteve em quadra. O Jazz é o décimo colocado da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 30 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 112 x 90 Detroit Pistons

Indiana Pacers 92 x 89 Milwaukee Bucks

Miami Heat 125 x 103 Phoenix Suns

Chicago Bulls 89 x 105 Boston Celtics

San Antonio Spurs 100 x 98 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 94 x 80 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 103 x 108 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Miami Heat

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x New York Knicks

Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans