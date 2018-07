Com direito a cesta do meio da quadra, Curry dá show e Warriors bate Clippers

Com Kevin Durant brilhando pelo Golden State Warriors e os armadores Russel Westbrook e James Harden fazendo 'triple-doubles' em sequência, Stephen Curry perdeu um pouco do protagonismo da temporada passada na NBA. Na noite de sábado, porém, ele voltou a mostrar que faz a diferença. Com 43 pontos, liderou o Warriors em vitória sobre o Los Angeles Clippers por 144 a 98, uma vantagem de 46 pontos imposta principalmente pelos reservas.

Curry fez nove cestas de três pontos, sendo uma delas de antes do meio da quadra, no estouro do cronômetro, no fim do segundo quarto. Foi a segunda melhor pontuação dele na temporada, mesmo tendo jogado apenas 28 minutos durante a partida. Além disso, o armador fez mais de 20 pontos em todas as partidas do Warriors neste mês de janeiro.

Kevin Durant e Klay Thompson também estiveram bem, com 23 e 16 pontos, respectivamente. Os dois - assim como todos os demais titulares - não jogaram mais do que 30 minutos na partida, tamanha a facilidade da vitória do Warriors. Até Anderson Varejão entrou, por quatro minutos, anotando três pontos. Em toda a temporada, ele fez apenas 18.

A vitória foi a 40.ª do Warriors na temporada, contra apenas sete derrotas. Nesse ritmo, a equipe fará a terceira melhor temporada de uma equipe na história da NBA. Na temporada passada, o Warriors perdeu só nove vezes.

OUTROS JOGOS - Em Miami, o Heat deu sequência à série mais improvável da NBA até aqui e ganhou a sétima seguida, desta vez contra o Detroit Pistons, em casa, por 116 a 103. Goran Dragic, com 23 pontos, foi o cestinha. A série do Heat é inesperada porque a equipe só havia vencido 11 de 41 jogos até iniciar essa sequência. A equipe continua na vice-lanterna do Leste, mas já sonha com a classificação aos playoffs.

O Utah Jazz também vinha bem, mas perdeu para o Memphis Grizzlies em casa, em Salt Lake City, por 102 a 95. Raulzinho não foi aproveitado pelo Jazz, enquanto Zach Randolph saiu do banco do Grizzlies para ser o cestinha, com 28 pontos.

O melhor brasileiro da noite foi Leandrinho, que começou no banco, mas atuou por 15 minutos e anotou nove pontos para o Phoenix Suns, que perdeu em casa para o Denver Nuggets, por 123 a 112. Apesar da derrota, Eric Bledsoe fez 41 pontos para o Suns, depois de ter anotado 40 no domingo passado, contra o Raptors.

Já o Boston Celtics fez 112 a 108 no Milwaukee Bucks e empatou com o Toronto Raptors na segunda colocação do Leste. Ambos têm 29 vitórias e 18 derrotas e só aparecem atrás do Cleveland Cavaliers, que venceu 31 e perdeu 14. Na classificação geral, Raptors e Celtics aparecem logo abaixo do quarto do Oeste, o Clippers, um pouquinho só acima do Utah Jazz, quinto, e do Oklahoma City Thunder, o sexto.

Confira os resultados deste domingo na NBA:

Charlotte Hornets 106 x 109 Sacramento Kings

Miami Heat 116 x 103 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 108 x 112 Boston Celtics

Golden State Warriors 144 x 98 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 95 x 102 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 112 x 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 129 x 109 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira na NBA:

Atlanta Hawks x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Toronto Raptors x Orlando Magic

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors