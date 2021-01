Com duplo-duplo de Embiid, Sixers batem o Boston novamente e lideram no Leste

Com mais uma bela apresentação do camaronês Joel Embiid, dono de duplo-duplo, e um terceiro quarto brilhante, o Philadelphia 76ers ganhou pela segunda vez seguida na semana do Boston Celtics e lidera a Conferência Leste da NBA com 11 vitórias em 16 jogos.

Embiid anotou 38 pontos e pegou 11 rebotes na vitória, de virada, por 122 a 110. O camaronês ficou em quadra por 30 minutos e repetiu a atuação de gala do jogo anterior contra os rivais, no qual havia marcado 42 pontos e pego 10 rebotes.

O segundo triunfo dos 76ers sobre o Boston veio graças a um terceiro quarto imponente da equipe, que anotou nada menos de 42 pontos para virar o placar e não perder o controle até o fim.

O Boston fez 33 a 25 no período inicial e foi ao intervalo na frente. Fechou a primeira parte do jogo com 52 a 49. Até vir o quarto decisivo da partida. Com Embiid certeiro de um lado e Jaylen Brown, do outro - o jogador do Boston foi o cestinha do jogo com 42 pontos - o confronto manteve-se equilibrado até 69 a 68 para os visitantes.

O Philadelphia, então, engatou série de cestas para reverter o placar para 91 a 80. No último período, bastou administrar a vantagem para fechar a vitória em 122 a 110. Há dois dias a equipe já havia feito 117 a 109 nos oponentes históricos e festejam o ótimo momento.

Confira os demais resultados de sexta-feira:

Los Angeles Clippers 120 x 106 Oklahoma City Thunder;

Phoenix Suns 126 x 130 Denver Nuggets;

Sacramento Kings 103 x 94 New York Knicks;

San Antonio Spurs 117 x 122 Dalas Mavericks;

Minnesota Timberwolves 98 x 116 Atlanta Hawks;

Cleveland Cavaliers 125 x 113 Brooklyn Nets;

Toronto Raptors 101 x 81 Miami Heat;

Charlotte Hornets 110 x 123 Chicago Bulls;

Detroit Pistons 102 x 103 Houston Rockets

Indiana Pacers 120 x 118 Orlando Magic

Jogos deste sábado:

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans;

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Miami Heat

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Denver Nuggets