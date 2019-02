Com Durant decisivo, Golden State Warriors sofre para bater o Miami Heat

Graças principalmente a uma atuação decisiva de Kevin Durant, o Golden State Warriors venceu o Miami Heat por 120 a 118, em casa, em um confronto no qual os atuais bicampeões da NBA sofreram para confirmar favoritismo. O astro foi o cestinha do jogo, com 39 pontos, e liderou a sua equipe rumo à 40ª vitória em 55 jogos nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Com este retrospecto, o Warriors ocupa a liderança da Conferência Oeste, enquanto o Heat é o nono colocado do Leste, agora com 29 derrotas em 54 partidas, figurando logo abaixo da zona de classificação aos playoffs.

Durant ainda ajudou a equipe de Oakland por seis rebotes e quatro assistências. Klay Thompson e Stephen Curry colaboraram com 29 e 25 pontos, respectivamente, para os donos da casa, que terminaram o primeiro período do duelo perdendo por dez pontos e também em desvantagem na metade inicial do confronto.

No terceiro período, porém, os anfitriões foram superiores, somaram 13 pontos a mais do que os rivais e isso pesou para que garantissem o triunfo no quarto final, no qual o Heat voltou a ser melhor novamente. Josh Richardson foi o cestinha do time de Miami, com 37 pontos, enquanto Hassan Whiteside fez um "double-double" de 13 pontos e 14 rebotes. E Dion Walters, com 24 pontos, foi o segundo maior destaque ofensivo dos visitantes.

76ers atropela o Lakers

Em outro duelo da rodada deste domingo na NBA, o Philadelphia 76ers também exibiu força ao atropelar o Los Angeles Lakers por 143 a 120, em casa, alcançando a sua 36ª vitória em 56 jogos, retrospecto que o garantiu na quarta posição da Conferência Leste. Já a equipe da Califórnia contabilizou sua 28ª derrota em 56 duelos e ocupa a décima colocação do Oeste.

O grande nome do time da Filadélfia foi o pivô camaronês Joel Embiid, com 37 pontos e 14 rebotes. Tobias Harris, com 22 pontos, e JJ Redick, com 21, foram os outros dois nomes importantes da forte atuação coletiva dos anfitriões.

Pelo lado do Lakers, LeBron James ficou perto de um "triple-double" ao marcar 18 pontos, pegar dez rebotes e distribuir nove assistências. Porém, quem brilhou mais pelos visitantes foi Kyle Kuzma, cestinha do jogo, com 39 pontos.

O Portland Trail Blazers, quarto colocado do Oeste, sofreu a sua 19ª derrota em 55 jogos ao cair por um ponto diante do Dallas Mavericks (102 a 101), fora de casa, em outro confronto da rodada deste domingo. Destaque para a atuação do esloveno Luka Doncic, que contabilizou 28 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Damian Lillard, com 30 pontos, foi o cestinha do duelo pelo Blazers, mas não evitou a 26ª vitória dos anfitriões, que ocupam a 11ª posição do Oeste.

Décimo colocado do Leste, o Orlando Magic bateu o Atlanta Hawks por 124 a 108, fora de casa, com Nikola Vucevic somando 19 pontos e 12 rebotes. No fim, ele também acabou como cestinha do jogo, logo à frente do companheiro de equipe Terrence Ross, com 18 pontos. O Hawks está no 12º lugar desta conferência.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Dallas Mavericks 102 x 101 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 143 x 120 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 117 x 104 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 108 x 124 Orlando Magic

Golden State Warriors 120 x 118 Miami Heat

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Detroit Pistons x Washington Wizards

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Miami Heat