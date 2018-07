Com Durant inspirado, Warriors supera Cavaliers e conquista o título da NBA

O melhor time da temporada regular, e também dos playoffs, conquistou o título da NBA. Nesta segunda-feira, o Golden State Warriors fez mais uma vez uma partida irrepreensível e fechou em 4 a 1 a série melhor-de-sete da grande decisão da liga profissional de basquete dos Estados Unidos com a vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 129 a 120 (71 a 60 no primeiro tempo), na Oracle Arena, em Oakland.

Como Golden State Warriors, o título é o terceiro da franquia do norte da Califórnia na NBA. E é o segundo nas últimas três temporadas - todos em decisões contra o Cleveland Cavaliers. Venceu em 2014/2015, mas foi derrotado pela equipe de Ohio em 2015/2016 ao permitir uma virada de 3 a 1 na série decisiva para 4 a 3 - algo inédito na liga. Antes, no século passado, havia sido campeão em 1974/1975.

A conquista nesta segunda-feira é, na verdade, a quinta da franquia. Antes de ir para a cidade de Oakland, o Warriors jogou na Philadelphia, no outro lado dos Estados Unidos, onde ganhou a NBA em duas oportunidades (1946/1947 e 1955/1956).

E o título desta temporada veio de forma quase perfeita nos playoffs. A única derrota aconteceu justamente nesta decisão contra o Cleveland Cavaliers - no Jogo 4, em Ohio, na última sexta-feira. A campanha é quase parecida com a do Los Angeles Lakers de 2000/2001 - de Kobe Bryant, Shaquille O´Neal e Phil Jackson -, que só perdeu uma vez na final contra o Philadelphia 76ers. A diferença é que naquela época a primeira rodada dos playoffs era em melhor-de-cinco.

Desta vez, o Golden State Warriors não deu chances para o Portland Trail Blazers na primeira rodada dos playoffs com um contundente 4 a 0. Na semifinal da Conferência Oeste, placar repetido contra o Utah Jazz. Na decisão contra o San Antonio Spurs era esperado mais equilíbrio, mas nada disso aconteceu e a franquia da Califórnia foi campeã do Oeste de forma invicta.

Em quadra, a dupla Kevin Durant e Stephen Curry mais uma vez foram decisivos. O ala, em sua primeira temporada no Warriors depois de uma polêmica saída do Oklahoma City Thunder, marcou 39 pontos e agarrou sete rebotes. E ainda se consagrou como o MVP (Melhor Jogador) das finais. O armador fez outros 34 e colaborou com 10 assistências. Draymond Green também se destacou com 10 pontos e 12 rebotes.

No lado do Cleveland Cavaliers, o astro LeBron James se esforçou, mas desta vez não conseguiu o time de sua terra natal ao título. Nesta segunda-feira foi o cestinha da partida com 41 pontos e esteve perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) - 13 rebotes e oito assistências -, mas esteve apagado no quarto período, quando o Golden State Warriors "matou" a decisão.