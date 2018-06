Com Embiid, NBA define jogadores para duelo dos novatos no All-Star Weekend

A NBA divulgou na noite desta quarta-feira os atletas que disputarão a edição de 2017/2018 do jogo dos novatos da liga, que acontecerá durante o All-Star Weekend, no dia 16 de fevereiro, em Los Angeles. O destaque da lista ficou por conta do pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, único que estará presente também no Jogo das Estrelas.

Pelo quarto ano consecutivo, o jogo dos calouros exibirá o mesmo formato. Só são elegíveis jogadores que estejam no primeiro ou segundo ano da liga. E, na partida, os norte-americanos duelarão com os estrangeiros.

Embiid vai liderar o time de estrangeiros. Um dos melhores pivôs da liga, ele tem médias de 23,8 pontos, 11 rebotes e 3,4 assistências por jogo na temporada. Não à toa, foi um dos dez participantes eleitos pelo público para a disputa do Jogo das Estrelas, que reúne os melhores jogadores de toda a liga.

Curiosamente, Embiid terá a companhia de dois companheiros no time dos estrangeiros do jogo dos novatos. O Philadelphia 76ers também será representado na partida pelo armador australiano Ben Simmons, principal candidato ao prêmio de calouro da temporada, e pelo ala/pivô croata Dario Saric.

Se o 76ers terá três jogadores no duelo dos novatos, o Los Angeles Lakers não ficou atrás. Só que todos os seus atletas estarão do outro lado, o dos Estados Unidos. O time californiano será representado pelo armador Lonzo Ball e pelos alas Brandon Ingram e Kyle Kuzma.

Outros destaques da lista ficam por conta do finlandês Lauri Markkanen e do lituano Domantas Sabonis, do Indiana Pacers, pelo time de estrangeiros, e de Donovan Mitchell, do Utah Jazz, de Jaylen Brown e Jayson Tatum, do Boston Celtics, além de Malcom Brogdon, do Milwaukee Bucks, eleito o calouro do ano na temporada passada.

O time dos Estados Unidos será representado por: Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Lonzo Ball (Los Angeles Lakers), Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks), Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kris Dunn (Chicago Bulls), Malcom Brogdon (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) e John Collins (Atlanta Hawks).

Já a equipe de estrangeiros terá: Joel Embiid (Camarões, Philadelphia 76ers), Ben Simmons (Austrália, Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Finlândia, Chicago Bulls), Jamal Murray (Canadá, Denver Nuggets), Domantas Sabonis (Lituânia, Indiana Pacers), Dario Saric (Croácia, Philadelphia 76ers), Bogdan Bogdanovic (Sérvia, Sacramento Kings), Frank Ntilikina (França, New York Knicks), Dillon Brooks (Canadá, Memphis Grizzlies) e Buddy Hield (Bahamas, Sacramento Kings).