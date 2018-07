Com embolia pulmonar, Anderson Varejão está fora da temporada da NBA

CLEVELAND - O Cleveland Cavaliers anunciou nesta segunda-feira que brasileiro Anderson Varejão está internado em um hospital da cidade da franquia para tratar de um coágulo no pulmão direito. De acordo com a equipe, ainda não existe uma previsão de alta médica do jogador, que deverá ficar afastado do restante da temporada 2012/2013 da NBA.

Segundo o comunicado divulgado pelo Cavaliers, Varejão foi internado na última quinta-feira. Os exames feitos pelo brasileiro detectaram um coágulo na parte inferior do pulmão direito, o que significa um quadro de embolia pulmonar. O jogador está sendo tratado com anticoagulantes e o tempo total de recuperação é de três meses.

"Evidentemente, a saúde de nossos jogadores é a nossa principal preocupação e estamos chateados por Anderson e sua família. Sabemos o competidor que ele é e o quanto ele quer estar em quadra ajudando seus companheiros. Nesse meio tempo, ele tem todo o nosso apoio e estamos ansiosos para recebê-lo de volta quando ele se recuperar", disse Chris Grant, gerente geral do Cavaliers.

Varejão estava afastado das quadras desde dezembro de 2012 por causa de uma lesão no joelho direito, que o obrigou a realizar uma cirurgia e interrompeu a sua melhor temporada na NBA. Ele se contundiu no dia 18, durante partida contra o Toronto Raptors, e vinha até sendo cotado para o All-Star Game em razão do seu bom desempenho.

As lesões, aliás, estão sendo uma rotina para o brasileiro. Na temporada 2010/2011, Varejão atuou em apenas 31 jogos, enquanto em 2011/2012 foram 25 partidas disputadas por ele. Na atual temporada, o pivô era o principal reboteiro da liga, com 14,4 rebotes por jogo, e tinha média de 14,1 pontos por partida, até voltar a ser afastado das quadras.