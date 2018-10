Com ESPN e Fox Sports, NBB11 terá 75% dos jogos transmitidos ao vivo

A Liga Nacional de Basquete promove nesta segunda-feira, em São Paulo, evento para apresentar oficialmente o NBB11. A principal novidade do campeonato que começa no dia 13 de outubro está na transmissão dos jogos. Agora serão 75% das partidas ao vivo contra 50% da temporada passada.

Os fãs do basquete poderão acompanhar o NBB praticamente todos os dias. Sem acordo para renovação com o Grupo Globo, a LNB fechou contrato com a ESPN, que irá transmitir partidas às terça-feiras, e Fox Sports, que transmitirá às sextas.

A programação do NBB prevê ainda jogos pelo Facebook (segunda), Twitter (quarta), BandSports (quinta) e Band (sábado). A negociação com o Grupo Bandeirantes foi fechada antes do início da temporada passada, vale por dois anos e se estendeu para que a BandSports (canal fechado da emissora) pudesse transmitir. O Facebook ainda irá exibir alguns jogos aos domingos.

A geração das imagens será toda da LNB. As emissoras terão de, inclusive, utilizar caracteres padronizados nas transmissões. A intenção da liga é que os telespectadores saibam de imediato que se trata de uma partida do NBB, independentemente do canal.

A rodada de abertura no sábado, dia 13, terá transmissão dupla da Band. Paulistano e Mogi das Cruzes se enfrentam na reedição da final da temporada passada, em São Paulo, às 13h35, e Universo/Brasília e Vasco, jogam às 15h25, no Distrito Federal.

A partida inaugural do NBB11 também será exibida pela ESPN. O acordo fechado pelo canal de TV Fechada prevê ainda exclusividade na transmissão de uma das séries semifinais em 2019. A decisão será exibida por todos os parceiros da LNB.

A temporada 2018-2019 do NBB terá 14 equipes de cinco estados mais o Distrito Federal. Destaque para o Corinthians, que estreia na competição após ser campeão da Liga Ouro. Brasília também retorna com o Universo, que encerrou parceria com o Vitória-BA.

Outra novidade da LNB será um torneio eliminatório entre os dias 21 e 29 de dezembro. Ainda sem um nome definido, a competição vai reunir os oito primeiros colocados do primeiro turno e dará vaga para a Liga das Américas ao campeão. O sistema será em partida única (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º), sempre na casa do melhor colocado até o jogo final.