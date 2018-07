Com estrelas, NBA fará seu 1º jogo na África em agosto

A partida será a primeira organizada pela NBA na África. E além dos dois astros, também contará com a presença de dois dos principais treinadores da liga: Mike Budenholzer, do Atlanta Hawks, e Gregg Popovich, do San Antonio Spurs. O comissário da NBA, Adam Silver, também estará presente. O jogo será na Ellis Park Arena, em Johannesburgo, com transmissão ao vivo para a África do Sul e outros países do continente africano, de acordo com a NBA.

Atualmente no Miami Heat, Deng, que nasceu no Sudão do Sul, vai liderar o "Time África" contra o "Time Mundo", capitaneado por Chris Paul, do Los Angeles Clippers. Mais detalhes sobre as equipes serão anunciados posteriormente. "Estou muito orgulhoso por fazer parte do primeiro jogo da NBA na África", disse Deng.

A NBA abriu um escritório na África do Sul em 2010, estabelecendo o país como sua base para desenvolver ações em um continente que tem o futebol como esporte número 1 e não possui resultados relevantes no basquete. "A NBA tem trabalhado duro para fazer o basquete crescer na África, e estou animado para dar esse próximo passo ao realizar o nosso primeiro jogo no continente", disse Silver.

Mais de 35 jogadores africanos entraram na NBA depois que Hakeem Olajuwon, dono de dois títulos da liga, foi selecionado pelo Houston Rockets, em 1984. Olajuwon, que nasceu na Nigéria, é um embaixador da NBA na África, e Dikembe Mutombo, nascido no Congo, é um embaixador mundial da liga.