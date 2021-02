Com formato de 'bolha', Brasileirão da CBB começa nesta segunda e terá 100% dos jogos ao vivo

A bola sobe nesta segunda-feira para Osasco e Blumenau, às 14h, no início do Campeonato Brasileiro Adulto, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basketball. A segunda edição da competição, considerada uma espécie de segunda divisão da modalidade, será em formato de 'bolha' e terá os 80 jogos com transmissão ao vivo.

O Brasileirão foi criado pela CBB para ocupar o lugar da Liga Ouro, torneio que anteriormente dava ao campeão o acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). A primeira edição aconteceu em 2019, com o título do Ponta Grossa, do Paraná. No ano passado, por causa da pandemia do novo coronavírus, o campeonato não foi realizado, retornando agora cercado de cuidados.

A CBB optou por sedes fixas no turno e returno, o que foi aprovado pelos clubes e visa dar mais segurança aos atletas e todo o ecossistema da competição. Rio de Janeiro, Goiânia, Brusque e Ponta Grossa vão receber os jogos na primeira fase da competição.

A Conferência Gerson Victalino terá sua sede do turno em Goiânia, com o Vila Nova/AEGB como anfitrião, entre 8 e 13 de fevereiro. O returno será entre 8 e 13 de março, com o Botafogo sendo o mandante. Já a Conferência Hélio Rubens Garcia terá a Liga Esportiva Ponta Grossa como sede, entre 23 de fevereiro e 28 de fevereiro. O returno será na casa do AD Brusque, entre 23 e 28 de março.

Todas as equipes deverão seguir os protocolos de retorno ao esporte estabelecidos pela CBB e pelas áreas de saúde dos municípios e Governo Federal. Os exames para covid-19 de jogadores e comissão técnica serão de responsabilidade dos clubes, que terão de repassar os resultados dos testes antes do início de cada sede.

A CBB fechou parceria com a Orbispharma, que vai fornecer 300 testes rápidos. Todo o staff da competição, ou seja, árbitros, oficiais de mesa e estatísticos, vão realizar os exames para terem condições de trabalhar na competição.

"Temos todas as orientações quanto aos hotéis, alimentação e deslocamento nas cidades. Isso nos deixa mais seguros. Todos, até aqui, cumpriram rigorosamente os nossos pedidos. O sediante também precisa cumprir uma série de protocolos do nosso caderno de encargos, com higienização do ginásio, vestiários e protocolos da covid-19. Temos um ano de pandemia e exemplos positivos e negativos em outras competições. Isso nos dá confiança, conhecimento e embasamento para trabalhar", afirmou Alex Oliveira, coordenador técnico da CBB.

FORMATO

O Brasileirão terá 12 equipes, de seis estados, e o torneio terá ao todo 80 partidas. Na primeira fase, os times jogam dentro das suas conferências em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Os outros disputam a segunda fase para classificar mais quatro times para esta fase eliminatória, que será em melhor de três partidas. Os quatro classificados farão o Final Four, em sede única, para definir o campeão do Brasileiro.

Botafogo, Stock Med/União Corinthians e Vila Nova/AEGB são os times com títulos nacionais em sua história. De Santa Catarina vão participar Joinville Basquete, Blackstar/Unisociesc, Brusque/ARADEFE e Blumenau Basquete (em parceria com o Flamengo). Do Paraná, estão garantidos ADRM Maringá, Londrina Basketball e o NBPG Ponta Grossa. De São Paulo, o representante é o Osasco Basket. Completa a lista o Anápolis Vultures, de Goiás.

"A nossa expectativa é a melhor possível. Acredito que teremos um campeonato muito disputado e com nível técnico alto. Com muitos jovens em ação, o que é importante pensando em renovação, mas também com muita experiência. É uma edição que atinge praças tradicionais que voltam, como Goiânia e o Rio Grande do Sul, e que também traz o apelo de times de futebol como o Botafogo e o Flamengo, em parceria com Blumenau. São quatro campeões nacionais da história do basquete. E com todos os jogos ao vivo na CBB TV. Esperamos realizar com muito sucesso e já trabalhar para uma edição ainda maior no próximo ano", afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto.

TRANSMISSÃO

Em parceria com a TVN Sports, a CBB TV irá transmitir todos os 80 jogos do campeonato. Além disso, um jogo por rodada será disponibilizado ao vivo também no Facebook da CBB e da TVN Sports. O torcedor precisa acessar a cbbtv.tvnsports.com.br, e fazer o seu cadastro gratuito na plataforma.

"Aumentar a oferta de basquete para os fãs é o nosso principal objetivo. E atingimos isso com essa parceria com a TVN e a Synergy Sports. Teremos câmeras de última geração, todos os jogos com produção, estatísticas, Instant Replay e imagens em alta resolução. Além disso, com as quatro câmeras instaladas nas sedes da primeira fase e outras câmeras que podemos instalar pelo Brasil, deixamos uma herança para futuras competições, seleções de base e torneios, que poderão usar dessa tecnologia para ampliarmos nossas transmissões na CBB TV", explicou Thierry Gozzer, gerente de comunicação da CBB.