Com fratura no joelho, Oden perderá temporada da NBA

Jogador com grande carreira no basquete universitário dos Estados Unidos, o pivô Greg Oden, do Portland Trail Blazers, terá que passar por uma microcirurgia para reparar uma pequena fratura em seu joelho esquerdo. Por isso, ele perderá o resto da temporada 2010/11 da NBA, a liga norte-americana de basquete.

Oden era tido como uma grande promessa quando chegou à NBA. Ele foi o primeiro escolhido do draft em 2007, quando foi para o próprio Portland Trail Blazers. Na ocasião, ficou na frente de Kevin Durant, jogador do Oklahoma City Thunder que foi maior cestinha da liga norte-americana na temporada passada e que brilhou com a seleção dos Estados Unidos na conquista do Mundial da Turquia.

No entanto, as lesões atrapalharam a carreira de Oden. O pivô perdeu toda sua temporada de estreia na NBA, em 2007/08, por conta de uma fratura no joelho direito. Em dezembro de 2009, outra fatura, desta vez na patela, fez com que ele perdesse o restante do campeonato.

Assim, somando os três anos e meio em que está no Portland Trail Blazers, Oden participou de apenas 82 partidas na NBA - no período, a equipe disputou 328 jogos. E agora ficará novamente afastado por contusão.