Com futebol em má fase, basquete do São Paulo quer ginásio cheio 

O time de basquete do São Paulo espera que o momento ruim do futebol não influência na presença de torcedores no ginásio do Morumbi nesta terça-feira. A equipe do técnico Cláudio Mortari faz o seu primeiro jogo pela Liga Ouro em casa contra Campo Mourão após vencer duas partidas como visitante. O confronto começa 20h e terá entrada franca pelo Portão 13.

"O clube funciona como um todo. Temos uma expectativa de receber um bom público, que o são-paulino possa ver que existem outras modalidades. Já tivemos boxe, atletismo... Agora com o retorno do basquete de competição. O torcedor torce pelo clube e, por isso, acredito que ele vai participar. Não queremos fazer comparações, principalmente com o futebol. Mas queremos o sucesso do São Paulo em tudo que ele realizar", afirmou o treinador.

O ginásio do Morumbi comporta pouco menos de 2 mil pessoas e foi reformulado para disputa da competição que dá acesso ao NBB. O São Paulo superou Unifacisa, em Campina Grande, e Basquete Cerrado, em Brasília. Além de Campo Mourão, o time encara o Londrina, quinta-feira, novamente em casa.

"A expectativa é de ginásio cheio. O futebol estava vivendo um momento delicado, mas o basquete começou bem, conseguimos duas vitórias fora de casa. A gente espera que o torcedor possa apoiar do começo ao fim", afirmou o armador Thiaguinho.

O ala/pivô Drudi concorda com o companheiro. "A gente percebe o torcedor empolgado nas redes sociais para o nosso jogo aqui depois de duas vitórias", comentou. "A gente espera que o futebol melhore para o clima ficar o melhor possível, mas temos uma expectativa de casa cheia."

Revelado pelo Flamengo, o pivô João Vítor sabe muito bem o que é defender uma equipe de camisa pesada no futebol. "Você já tem o apoio de um torcedor que não imagina. Representamos 18 milhões de torcedores. Às vezes você não tem dimensão do tamanho da torcida do São Paulo, é gigante."

A torcida, segundo ele, pode desequilibrar o jogo para o São Paulo. Campo Mourão também venceu os dois primeiros jogos e está entre os favoritos ao acesso. "Espero que os torcedores possam comparecer e apoiar. A situação não está tão boa no futebol. A presença da torcida será importante para empurrar o nosso time para conquistar mais uma vitória. Com o ginásio cheio é sempre melhor."

Na Liga Ouro, após os oito times se enfrentarem em turno e returno, os dois primeiros se classificam diretamente para os playoffs semifinais. As quartas de final reúnem os classificados de 3º até o 6º lugar.