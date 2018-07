Com garotos, Paulistano vê sonho do primeiro título do NBB

A direção do Paulistano se reuniu com o técnico Gustavo de Conti antes do início da temporada e ofereceu uma renovação de contrato por dois anos. A assinatura foi seguida de um pedido do diretor de esportes, Carlos Neves, para trabalhar com jogadores jovens, uma tradição no clube, sem se importar com resultados.

Apesar de um corte no orçamento de 40% de um ano para o outro e uma folha salarial de R$ 115 mil mensais, o décimo segundo elenco mais caro entre os 15 times do NBB, o treinador, com ajuda do supervisor e preparador físico Diego Jeleilate, montou um grupo talentoso e, após surpreender muita gente pelo caminho, decide o título contra Bauru. O primeiro jogo da série melhor de cinco é hoje, às 14h, no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo, com transmissão de Band e SporTV.

"Foi um trabalho que, desde o começo, não sabíamos onde iríamos chegar", admitiu o técnico Gustavo de Conti, o Gustavinho. "Não traçamos nenhum objetivo em termos de resultado. Queríamos revelar jogadores. Fomos etapa por etapa, jogo após jogo... Às vezes, por bloco de jogos, colocávamos metas, mas não tínhamos o objetivo de chegar na final ou ser campeão."

A estratégia foi buscar promessas em outros times para agregar talento aos jovens jogadores que já estavam no Paulistano. Georginho de Paula (20 anos) e Lucas Dias (21), ambos do rival Pinheiros, e Iago (17), do Palmeiras, chegaram para unir forças com Mogi (20) e Arthur Pecos (23). Também foram contratados atletas mais experientes, mas com identificação com o clube, como Renato, de 29 anos.

"Poderíamos montar uma equipe melhor no começo da temporada, com jogadores experientes, 27, 28 anos, sem uma perspectiva de crescimento, com o mesmo orçamento. Decidimos optar pelos jovens", explicou Gustavinho. "Fomos atrás dos melhores frutos, fizemos uma triagem dos atletas que poderiam dar esse retorno. Fomos cirúrgicos nas contratações", reforçou Diego.

No Paulistano, Georginho ganhou o papel de protagonista que não conseguiu no Pinheiros. O armador registra médias de 11,3 pontos, 4,3 assistências e 4,2 rebotes e, ao final da temporada, tentará entrar na NBA pelo draft. Já Lucas Dias, que era titular no rival, melhorou o desempenho defensivo, sem perder sua efetividade no ataque. É o cestinha do time, com média de 13,1 pontos.

Liderado pela dupla, o Paulistano se tornou o elenco mais jovem a chegar na decisão do NBB, com uma média de idade é de 21,9 anos. Coincidemente, do outro lado, estará o experiente Bauru, que conta com jogadores como Valtinho (40), Alex (37), Jefferson (34) e Shilton (34), por exemplo. A média de idade é de 27,3 anos.

"É o confronto de uma equipe experiente contra uma jovem. Temos de usar nossa saúde, digamos assim, para surpreendê-los", avisou Georginho. "Não vão enfrentar uma equipe acanhada. Vamos para cima deles. A nossa cara de pau está surpreendendo muita gente e, por isso, estamos tendo sucesso."

Para Gustavinho, o Paulistano precisa tomar muito cuidado. A experiência do Bauru pode pesar na decisão. A equipe do interior chega para sua terceira final consecutiva de NBB. Nas outras duas oportunidade acabou sendo superada pelo Flamengo.

"É um dos melhores elencos do Brasil, com jogadores experientes, acostumados com decisões, será muito difícil enfrentá-los. Apesar disso, o nosso time está bem preparado. Espero que possamos surpreender mais um pouco no campeonato e agarrar esse título que é tão sonhado pela gente", afirmou o técnico do Paulistano.

A conquista seria inédita. O Paulistano nunca foi campeão nacional. O time chegou na decisão na temporada 2013-2014, mas foi derrotado pelo Flamengo, quando o título ainda era decidido em jogo único. Campeão em 2002, Bauru busca sua primeira glória no NBB. Até aqui, em oito edições sob organização da Liga Nacional de Basquete, apenas Flamengo (cinco vezes) e Brasília (três) foram campeões.

"Sempre vi pela TV, Flamengo e Brasília, e queria sentir essa sensação de estar na final. Agora estou na final e ansioso para jogar", avisou Lucas Dias.