Com boa atuação de Curry, Warriors batem Bucks sem Antetokounmpo; 76ers vencem

O Golden State Warriors derrotou o Milwaukee Bucks pelo placar de 122 a 121, na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, no ginásio Chase Center, em San Francisco. Com o duelo sem definição de um vencedor até o segundo final, a equipe da casa contou com uma boa atuação de Stephen Curry, enquanto que os visitantes não puderam contar com o astro grego Giannis Antetokounmpo, que foi poupado devido a dores no joelho esquerdo.

O armador dos Warriors foi o destaque da partida ao ser responsável por 41 pontos, seis rebotes e quatro assistências em pouco menos de 38 minutos em quadra. Kelly Oubre Jr. encerrou a noite com 19 pontos, seis rebotes e dois roubos de bola e viu James Wiseman contribuir com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 13 pontos e 10 rebotes.

Pelos Bucks, Jrue Holiday assumiu o protagonismo que seria de Antetokounmpo e chamou a atenção com 29 pontos e cinco assistências. Ele recebeu ajuda de Khris Middleton (28 pontos e sete rebotes) e de Bobby Portis (13 pontos e 13 rebotes).

Em Boston, o Philadelphia 76ers visitou o Boston Celtics, no ginásio TD Garden, e venceu o confronto por 10 pontos de diferença: 106 x 96. Assim, o time visitante "varreu" o rival na temporada 2020/2021 da NBA, vencendo as três partidas disputadas. No total, 2.298 torcedores estiveram presentes na arena, respeitando os protocolos de distanciamento social.

Com o resultado, a franquia de Filadélfia chegou a 35 vitórias e 16 derrotas e, com isso, divide a liderança da Conferência Leste com o Brooklyn Nets. Já a equipe de Boston está na sétima posição da mesma conferência, empatada com o New York Knicks com as mesmas 25 vitórias e 26 derrotas.

No jogo, tivemos 10 mudanças de liderança e o placar também ficou empatado 10 vezes ao decorrer do confronto. A maior vantagem dos visitantes foi de 21 pontos, enquanto que os mandantes estiveram na frente por no máximo quatro.

Confira a rodada de terça-feira da NBA

Indiana Pacers 97 x 113 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 123 x 107 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 96 x 106 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 101 x 110 Los Angeles Lakers

Miami Heat 112 x 124 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 134 x 119 Detroit Pistons

Golden State Warriors 122 x 121 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 133 x 116 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de quarta-feira da NBA

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Washington Wizards

Boston Celtics x New York Knicks

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Utah Jazz