Com grande atuação de Harden, Houston Rockets bate o Boston Celtics

Melhor jogador da última temporada e forte concorrente ao prêmio no atual campeonato, o armador James Harden teve mais uma grande atuação na rodada de domingo da NBA para ajudar o Houston Rockets na vitória sobre o Boston Celtics por 115 a 104, no ginásio TD Garden, em Boston. O "Barba", como é conhecido, marcou 42 pontos e agarrou sete rebotes, acertando 14 de 31 arremessos de quadra, sendo 6 de 18 da linha do três.

Para conseguir a quinta vitória consecutiva na temporada regular, o time do Texas teve também uma boa atuação de Eric Gordon, que contribuiu com 32 pontos. Completando o trio cestinha da franquia, o ala Chris Paul fez 15 pontos e deu 12 assistências. Com 38 vitórias e 25 derrotas, os Rockets estão na quinta colocação da Conferência Oeste.

Do outro lado, um princípio de crise. Esta foi a quinta derrota nos últimos seis jogos dos Celtics, que agora estão mais longe da quarta posição da Conferência Leste, hoje com o Philadelphia 76ers. Kyrie Irving foi o cestinha com 24 pontos, além de 9 rebotes. Al Horford contribuiu com 19 pontos e 6 rebotes e Marcus Smart terminou com 18 pontos e 6 assistências.

Quem também obteve uma importante vitória foi o Detroit Pistons. Em casa, derrotou o Toronto Raptors por 112 a 107 e voltou a atingir os 50% de aproveitamento com 31 vitórias e o mesmo número de derrotas, na sexta colocação da Conferência Leste. O ala/pivô Blake Griffin foi o cestinha do time com 27 pontos e apanhou sete rebotes. Reggie Jackson, com 19 pontos e quatro assistências, também foi fundamental no jogo.

No lado visitante, Kyle Lowry chamou a responsabilidade, já que Kawhi Leonard não atuou, e fez ao todo 35 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Pascal Siakam com 21 pontos, nove rebotes e cinco assistências também somou bons números. Os Raptors estão na segunda posição do Leste com 46 vitórias e agora 18 derrotas.

FIM DA MÁ FASE

Quem voltou a vencer foi o Oklahoma City Thunder. Vindo de quatro derrotas seguidas, o time de Oklahoma, sem a presença do ala Paul George, sofreu em casa para derrotar o Memphis Grizzlies por 99 a 95. Russell Westbrook terminou a partida como cestinha da equipe com 22 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências. Nos Grizzlies, Avery Bradley liderou com 27 pontos e sete assistências.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 118 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 104 x 115 Houston Rockets

Chicago Bulls 118 x 123 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 128 x 107 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 107 x 93 Orlando Magic

Detroit Pistons 112 x 107 Toronto Raptors

Washington Wizards 135 x 121 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 99 x 95 Memphis Grizzlies

