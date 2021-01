Com grande atuação de Nikola Jokic, Nuggets vencem os Warriors; 76ers batem Heat

O Denver Nuggets contou mais uma vez com uma grande atuação de seu maior astro para vencer na NBA. Na rodada de quinta-feira, o time do Colorado derrotou em casa o Golden State Warriors por 114 a 104 e o grande responsável por isso foi o pivô sérvio Nikola Jokic, que conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 23 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, além de três roubos de bola. Foi a quinta vez em 12 jogos que ele conseguiu esse feito.

Sete jogadores da equipe de Denver atingiram dígitos duplos em pontuação, entre eles o armador Jamal Murray, que contribuiu com 17 pontos, nove rebotes e seis assistências, além de dois roubos, e Will Barton com 17 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Leia Também Tenista com quatro dedos em cada mão supera limitações físicas e jogará o Aberto da Austrália

Pelos Warriors, os 35 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola do armador Stephen Curry não serviram para que a equipe da Califórnia saísse vitoriosa. Andrew Wiggins (16 pontos, três rebotes e três assistências) e James Wiseman (18 pontos, cinco rebotes, e dois tocos), também se destacaram na partida.

Com o resultado, as duas equipes estão empatadas com seis vitórias em 12 partidas cada. Pelos critérios de desempate, os Nuggets ocupam a sétima colocação da Conferência Oeste, enquanto que os Warriors aparecem na oitava posição.

No Leste, pela segunda vez em três dias o Philadelphia 76ers venceu o desfalcado Miami Heat, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia. Com quase sua força máxima, o time mandante contou com uma atuação espetacular do reserva Shake Milton para superar o rival com tranquilidade por 125 a 108.

Diferente do que aconteceu na última partida, que foi equilibrada e repleta de emoção, o duelo desta quinta-feira foi todo dominado pelos 76ers. Com 31 pontos e sete assistências, Shake Milton foi o grande pontuador do time vencedor. Destaques ainda para Ben Simmons com um "triple-double" (10 pontos, 10 rebotes e 12 assistências), Tobias Harris (18 pontos) e o novato Tyrese Maxey (15).

Do outro lado, sem as estrelas Jimmy Butler, Bam Adebayo e Goran Dragic - todos fora pelo protocolo contra a covid-19 -, o Heat não foi um adversário à altura. Foram sete jogadores com dígitos duplos em pontos e os principais cestinhas foram Duncan Robinson (22 pontos), Gabe Vicent (21 e oito assistências) e Tyler Herro (17 pontos).

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 125 x 108 Miami Heat

Toronto Raptors 111 x 108 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 105 x 109 Houston Rockets

Denver Nuggets 114 x 104 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 87 x 111 Indiana Pacers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers