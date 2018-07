Com grave lesão, Tony Parker desfalca o Spurs no restante dos playoffs

O San Antonio Spurs sofreu uma grande baixa para o restante dos playoffs da NBA. Nesta quinta-feira, a equipe anunciou que o jogador francês está fora do restante da temporada 2016/2017 por causa do rompimento do tendão do quadríceps da perna esquerda.

Parker sofreu a contusão na última quarta, durante a vitória do Spurs sobre o Houston Rockets, resultado que empatou a série válida pelas semifinais da Conferência Oeste em 1 a 1. O Jogo 3 está agendado para esta sexta-feira, em Houston.

Aos 34 anos, o armador não tem mais a dinâmica de outrora, mas continuava sendo o líder do Spurs em quadra, sendo extremamente importante. Na última quarta, por exemplo, após o time perder o primeiro jogo da série, liderou a resposta do time de San Antonio, com 18 pontos anotados nos 25 minutos em que ficou em quadra.

Ele se lesionou quando faltavam 8min34 para o término do último quarto, após errar um arremesso, precisando de ajuda para sair da quadra. A gravidade da lesão foi confirmada em exame de ressonância magnética nesta quinta. Mas o Spurs evitou realizar uma previsão sobre o período de afastamento do francês.

Com a ausência Parker, Patty Mills deve se tornar titular do Spurs. Kawhi Leonard também deverá receber mais responsabilidades, enquanto o novato Dejounte Murray ganhará mais tempo de quadra.

Talvez o mais decepcionante seja que Parker tenha crescido nos playoffs após uma temporada regular sem brilho, com média de 10,1 pontos, a menor desde o campeonato em que foi novato, o de 2001/2002. Mas na pós-temporada, ele tinha média de 15,9 pontos, sendo que marcou 27 pontos no Jogo 6 contra o Memphis Grizzlies, quando o Spurs avançou às semifinais do Oeste.