Com Huertas, Barcelona fatura Espanhol de basquete

O Barcelona conquistou o 17.º título da Liga ACB, o campeonato espanhol de basquete, de sua história nesta quinta-feira. Em um quarto jogo emocionante no playoff final diante do Real Madrid, o time do brasileiro Marcelinho Huertas venceu em casa por 83 a 81, fechou a série melhor de cinco em 3 a 1 e garantiu o troféu.

Esta é a terceira vez que Huertas conquista o título espanhol, sendo a segunda consecutiva. Ele esteve em quadra por 23 minutos nesta quinta, marcou nove pontos, deu sete assistências e pegou dois rebotes. O cestinha foi seu companheiro de Barcelona, o pivô Ante Tomic, com 22 pontos, além de nove rebotes.

Após a conquista, Huertas explicou os motivos que levaram o Barcelona a mais um título nacional. "Estou muito contente com essa conquista, já que tivemos uma temporada muito dura e desgastante. O time jogou com inteligência, se impondo em quadra e conseguindo neutralizar os pontos fortes do adversário."

Agora o armador se prepara para se apresentar à seleção brasileira. Ele é homem de confiança do técnico Rubén Magnano e peça importante para o time que disputará o Mundial na Espanha, entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro. A estreia do Brasil será no dia 30, contra a França.

"Agora é tempo de descansar um pouco e torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Em seguida, é focar na preparação para a Copa do Mundo de Basquete na Espanha, que vai ser uma competição duríssima", comentou Huertas.