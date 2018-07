Com Huertas, Barcelona supera o Real e é campeão espanhol de basquete

BARCELONA - Se no futebol o Real Madrid deixou o Barcelona para trás e conquistou o Campeonato Espanhol, no basquete o time catalão deu o troco. Neste sábado, a equipe do brasileiro Marcelinho Huertas venceu o rival por 73 a 69, em casa, e fechou a série melhor de cinco decisiva em 3 a 2 para conquistar seu segundo título nacional consecutivo.

Responsável pela vitória no jogo 1, com uma bola de três quase do meio da quadra no último segundo, Huertas foi discreto neste sábado e anotou apenas quatro pontos, três rebotes e uma assistência, nos 19 minutos que atuou. Com o término da competição, o armador fica livre para se apresentar à seleção brasileira.

Para chegar à conquista, o Barcelona precisou virar uma série que parecia perdida, já que o Real Madrid teve a chance de fechar a série no jogo 4, em casa. O título consagra a melhor defesa do campeonato, a do time catalão, que conseguiu parar o ataque madrilenho, que teve os melhores números da competição.

O pivô Fran Vásquez, que terminou a partida com 16 pontos, oito rebotes e quatro tocos, foi fundamental para a vitória deste sábado. Mas o cestinha do Barcelona e do confronto foi o armador norte-americano Pete Mickeal, com 17 pontos, além de nove rebotes. Pelo Real, Jaycee Carroll foi o maior pontuador, com 16 pontos.