Com Irving inspirado, Cleveland bate Boston na abertura dos playoffs

O astro do time LeBron James não teve uma de suas melhores atuações, mas terminou o jogo com 20 pontos, sete assistências e seis rebotes. Outro destaque do Cleveland foi Kevin Love, que conseguiu um "double-double" de 19 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Boston Celtics, o maior pontuador foi o armador Isaiah Thomas com 22 pontos e 10 assistências. Kelly Olynyk e Evan Turner anotaram 12 pontos cada. Brandon Bass, Jae Crowder e Marcus Smart marcaram 10. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Cleveland. Os jogos 3 a 4 serão em Boston, dias 23 e 26.

No outro jogo já encerrado neste domingo, o Atlanta Hawks derrotou o Brooklyn Nets por 99 a 92, em casa. O cestinha da partida foi Kyle Korver, do time anfitrião, ao anotar 21 pontos. Al Horford conseguiu um duplo-duplo, com dez pontos e dez rebotes, e DeMarre Carroll anotou 17 pontos, com oito rebotes.

Pelo lado dos visitantes, destaque para Brook Lopez, que marcou 17 pontos e pegou 14 rebotes. Joe Johnson fez a mesma pontuação. Taddeus Young anotou 15 pontos e Deron Williams fez 13. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Atlanta.