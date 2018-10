Com Kobe Bryant na torcida, LeBron James faz 'triple-double' em vitória do Lakers

Inspirado pela presença de Kobe Bryant, ídolo do Los Angeles Lakers que se aposentou há três anos, o astro LeBron James mostrou todo o seu arsenal em quadra para liderar mais uma vitória da equipe da Califórnia na temporada regular da NBA. Na rodada de quinta-feira, o ala conseguiu o seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 28 pontos, 11 assistências e 11 rebotes no triunfo sobre o Denver Nuggets por 121 a 114, no ginásio Staples Center, em Los Angeles.

Com o resultado positivo, o Lakers chegou à sua segunda vitória seguida na temporada, depois de perder as três primeiras partidas. Deu um salto na tabela de classificação da Conferência Oeste, saindo do 13.º para o 10.º lugar. Já o Nuggets perdeu os 100% de aproveitamento que tinha, mas está na segunda colocação da mesma conferência com quatro triunfos e uma derrota.

Além de LeBron James, outros destaques do Lakers foram Kyle Kuzma, com 22 pontos, e JaVale McGee, autor de outros 21 e 7 rebotes. O jogo contra o Nuggets foi o últimos dos três que o armador Rajon Rondo cumpriu após briga na derrota para o Houston Rockets. Já o ala Brandom Ingram, envolvido na mesma confusão, ficará mais partida de fora.

Pelo lado do Nuggets, o pivô Nikola Jokic teve mais uma grande atuação com 24 pontos e 11 rebotes. O armador Jamal Murray somou mais 22 e 10 rebotes e, saindo do banco de reservas, Monte Morris contribuiu com 20 pontos.

Quem segue sem vencer neste início de temporada é o Oklahoma City Thunder. Em casa, perdeu para o Boston Celtics por 101 a 95 e caiu pela quarta vez seguida; o time de Massachusetts conseguiu a terceira vitória em cinco partidas.

Nem mesmo a boa atuação do armador Russell Westbrook ajudou a franquia de Oklahoma. Ele ficou perto de mais um "triple-double" na carreira com 13 pontos, 15 rebotes e 8 assistências. Paul George marcou outros 22 pontos e agarrou 8 rebotes.

Pelo Celtics, Jayson Tatum foi o maior pontuador com 24 pontos. Al Horford terminou com 19 e 9 rebotes e Kyrie Irving contribuiu com 15 pontos.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons 110 x 103 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 114 x 128 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 95 x 101 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 121 x 114 Denver Nuggets

Confira a rodada desta sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

New York Knicks x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Washington Wizards