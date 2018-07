Com Leandrinho, Phoenix Suns volta a bater o Indiana Pacers na NBA

INDIANÁPOLIS - Uma das principais sensações da temporada 2013/2014 da NBA, o Indiana Pacers tem atropelado quase todos os adversários, mas o Phoenix Suns parece ter achado a fórmula para derrotar a equipe. Na rodada de quinta-feira, os Suns se tornaram o primeiro time a bater os Pacers duas vezes no campeonato ao fazer 102 a 94, mesmo atuando na casa do rival.

Depois de fazer 124 a 100 na semana passada, os Suns voltaram a mostrar um ataque potente, principalmente no primeiro tempo da partida, e chegou à 28.ª vitória na temporada, na sexta colocação da Conferência Oeste. Por outro lado, os Pacers sofreram a décima derrota na competição, mas segue com certa folga na liderança do Leste.

O brasileiro Leandrinho atuou por 15 minutos e marcou nove pontos, além de quatro rebotes. O cestinha dos Suns e da partida foi o armador Goran Dragic, que terminou com 28 pontos e sete assistências. Pelos Pacers, destaque para os 26 pontos do pivô Roy Hibbert.

Novamente sem Anderson Varejão, lesionado, o Cleveland Cavaliers foi atropelado pelo New York Knicks na rodada de quinta-feira. Em casa, os Knicks não tiveram trabalho para abrir vantagem logo no início e fazer 117 a 86, com 29 pontos de Carmelo Anthony e do calouro Tim Hardaway Junior, filho do ex-armador Tim Hardaway.

Na outra partida da noite, envolvendo duas equipes que podem se enfrentar nos playoffs, o Golden State Warriors, sétimo colocado na Conferência Oeste, derrotou o Los Angeles Clippers, que é o quarto, por 111 a 92, em casa.

O armador Stephen Curry e o ala/pivô David Lee, ambos com 22 pontos, conduziram a vitória. Lee ainda pegou 11 rebotes, anotando um "double-double". Pelos Clippers, que segues sem poder contar com o lesionado Chris Paul, destaque para Blake Griffin, que marcou 27 pontos.

JOGO DAS ESTRELAS

Também na quinta-feira, a NBA anunciou os reservas do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga norte-americana, marcado para o dia 16 de fevereiro, em New Orleans. Ao contrário do que acontece com os titulares, que são eleitos por votação popular na internet, os reservas são escolhidos pelos técnicos.

Pela Conferência Leste, os escolhidos foram: Chris Bosh (Miami Heat), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joakim Noah (Chicago Bulls), Joe Johnson (Brooklyn Nets), John Wall (Washington Wizards), Paul Millsap (Atlanta Hawks) e Roy Hibbert (Indiana Pacers). Do lado Oeste, os reservas serão: Chris Paul (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dwight Howard (Houston Rockets), James Harden (Houston Rockets) LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) e Tony Parker (San Antonio Spurs).