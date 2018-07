Com LeBron discreto, Irving comanda triunfo do Cavaliers

A cada rodada, o Cleveland Cavaliers se firma mesmo como o melhor time da Conferência Leste da NBA. Na noite da última sexta-feira, a equipe não produziu muito ofensivamente, mas fez o suficiente para derrotar o Houston Rockets por 91 a 77, mesmo fora de casa, e chegou ao 28.º triunfo na temporada.

LeBron James teve atuação apagada, marcando somente 19 pontos, bem abaixo dos 25,5 que ele tem de média nesta temporada. Por isso, quem precisou aparecer foi Kyrie Irving, autor de 23 pontos. Kevin Love ainda contribuiu com 11, além de 13 rebotes. Pelo Rockets, péssima noite de James Harden, que anotou 11 pontos, acertando somente dois dos 10 arremessos que tentou. Dwight Howard terminou com 14 pontos e 11 rebotes.

Em confronto direto por vaga nos playoffs do Leste, o Washington Wizards, 10.º colocado da conferência, surpreendeu o Indiana Pacers mesmo fora de casa e fez 118 a 104, chegando ao 19.º triunfo. O Pacers ocupa a sexta posição, com 22 vitórias.

O brasileiro Nenê teve atuação razoável. Ele começou como titular e anotou oito pontos e oito rebotes. O cestinha da equipe e do jogo foi o armador John Wall, autor de 28 pontos, além de oito assistências. Paul George anotou 21 pontos e foi o melhor em quadra pelo Pacers.

Outro brasileiro que esteve em quadra foi Tiago Splitter. O pivô deixou o banco para anotar somente quatro pontos e quatro rebotes na derrota de seu Atlanta Hawks, quarto colocado do Leste, para o Milwaukee Bucks, 13.º, por 108 a 101. Os 28 pontos e 16 rebotes de Giannis Antetokounmpo lideraram o time da casa à vitória.

Ainda no Leste, o Chicago Bulls, terceiro da conferência, foi derrotado pelo Dallas Mavericks por 77 a 83, em casa, em jogo de produção ofensiva bastante baixa. Dirk Nowitzki anotou 21 pontos, além de sete rebotes, e foi o destaque do time texano, quinto colocado do Oeste, com 23 triunfos.

Quem segue fazendo bonito no Oeste é o Oklahoma City Thunder. A equipe de Kevin Durant e Russell Westbrook é a terceira colocada da conferência e voltou a vencer sem maiores problemas na última sexta-feira. Em casa, despachou o jovem time do Minnesota Timberwolves por 113 a 93.

Westbrook terminou com um "triple-double", ao anotar 12 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Kevin Durant marcou 21 pontos e pegou sete rebotes. Mas o cestinha da partida saiu do lado do Timberwolves: o ala Andrew Wiggins, com 25 pontos.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers 104 x 108 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 113 x 93 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 117 x 103 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 104 x 116 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 77 x 83 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 109 x 107 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 108 x 101 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 95 x 98 Miami Heat

Houston Rockets 77 x 91 Cleveland Cavaliers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Boston Celtics

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings