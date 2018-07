Com LeBron discreto, Cavaliers batem o Miami Heat no Rio

LeBron James foi discreto neste sábado, quando o seu Cleveland Cavaliers derrotou o Miami Heat por 122 a 119, na prorrogação, em jogo que teve final emocionante na HSBC Arena, na zona oeste do Rio. O grande destaque do time de Cleveland acabou sendo o ala/pivô Kevin Love, cestinha do jogo com 25 pontos. O brasileiro Anderson Varejão, ovacionado pelo público ao entrar em quadra, também fez boa partida. Do outro lado, Chris Bosh e Dwayne Wade não decepcionaram, mas foi Shabazz Napier quem salvou o time de derrota ainda no tempo normal.

O aguardado reencontro de LeBron James com seus ex-companheiros de Heat, time pelo qual atuou nas últimas quatro temporadas, acabou sendo tão normal quanto a participação do ala na partida, válida pela pré-temporada da NBA. Longe de suas melhores atuações, o astro demorou a "entrar" no jogo, errando lances livres e chegando pouco para a marcação de pontos.

Foi só no segundo quarto do jogo que o camisa 23 se encontrou na partida. LeBron James liderou no número de assistências até o intervalo do jogo - foram seis no total -, sendo essa a sua principal contribuição para os Cavaliers irem para a metade final vencendo por 59 a 44.